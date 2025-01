Pallamano A2. Il Circolo Nautico Salerno sfida Waterpolo Palermo Walter Fasano: "Venderemo cara la pelle"

La Bitdrome C.N. Salerno riceve la Waterpolo Palermo per inseguire il riscatto dopo la brutta prova di Acilia. Riscattare la brutta seconda parte di gara dell’ultimo turno e lottare con il coltello tra i denti per quattro tempi per provare a costruire quella prestazione di spessore grazie a cui ottenere quel risultato positivo che consentirebbe di smuovere la classifica. Nell’incontro valevole per la decima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno affronta alla Vitale, fischio d’inizio previsto domani alle ore 12:30 con diretta streaming sulla pagina Facebook del club gialloblu, la Lemon Sistemi Waterpolo Palermo.

La sconfitta al cospetto di una rivale quotata come la Lazio poteva ampiamente essere preventivata ma l’atteggiamento esibito nella seconda parte della contesa deve rappresentare un monito prezioso per il club presieduto da Paolo Giarletta perché, a prescindere dai risultati,

atteggiamento positivo, intensità e cattiveria agonistica non possono mai mancare nelle prestazioni di chi si misura in un torneo impegnativo come la serie A2.

La società non ha modificato di un millimetro i propri obiettivi e non mette alcuna pressione ma mister Fasano ha giustamente spronato la squadra a dare di più chiedendo un significativo passo in avanti dal punto di vista mentale perché un conto è vincere o perdere dopo aver lottato fino allo stremo delle proprie forze, un altro è uscire dalla partita assumendo l’atteggiamento del pugile che subisce colpi in serie attendendo solamente la fine dell’incontro. Il gruppo ha risposto positivamente alle sollecitazioni del proprio condottiero e con l’orgoglio del leone ferito si è rituffato in acqua per dimostrare tutto il proprio valore. Rispetto alla serie B fin qui frequentata dalla maggior parte degli elementi dell’organico qui cambiano i ritmi, la velocità di pensiero e i tempi di reazione ma la Bitdrome, a patto di giocare da squadra, ha tutte le carte in regola per dire la sua.

Alla vigilia Walter Fasano presenta così il match. "Domani partita impegnativa contro una squadra ben attrezzata, la cui classifica è bugiarda. I siciliani vengono da una bella vittoria e vantano giocatori di categoria molto importanti nella loro rosa. Noi abbiamo lavorato bene in questa settimana cercando di non pensare alle difficoltà che ci sono in piscina con la struttura. Abbiamo preparato la partita e sicuramente scenderemo in campo per giocarcela come sempre cercando di non cadere negli errori commessi nelle partite precedenti perché credo sia arrivato il momento di vedere il miglioramento su quanto è stato sbagliato fino ad ora".