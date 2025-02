Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno, beffa nel finale contro Palermo Migliaccio regala il successo ai siciliani a 54 secondi dalla sirena

Il boccone amaro di oggi è davvero difficile da ingoiare perché dopo una prestazione del genere il pareggio poteva, molto probabilmente, stare stretto ma l’insindacabile verdetto del campo sentenzia una sconfitta assolutamente immeritata. Nell’incontro valevole per la decima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 una grande Bitdrome Circolo Nautico Salerno cede 13-12 al cospetto della Lemon Sistemi Waterpolo Palermo che s’impone nel finale grazie al gol decisivo siglato dall’esperto Massimiliano Migliaccio a cinquantaquattro secondi dal suono della sirena conclusiva. I padroni di casa masticano certamente amaro per la beffa arrivata nel finale dell’incontro ma tornano a casa con la rinnovata certezza di un gruppo dallo straordinario spessore umano che ha risposto in maniera egregia alle sollecitazioni arrivate dopo la prova di Acilia sfoderando una delle sue migliori prestazioni stagionali. Adesso non è il momento di cedere allo sconforto e alla delusione ma da lunedì bisogna tuffarsi nuovamente in acqua per tornare ad allenarsi con intensità ancora maggiore perché il lavoro sviluppato registra una netta crescita delle prestazioni da inizio anno e continuando così anche i risultati arriveranno. I padroni di casa reagiscono al repentino uno-due iniziale degli ospiti con un devastante parziale di 6-0, protagonista con una tripletta è lo scatenato Di Somma con una tripletta, che gli consente di chiudere il primo parziale sul 6-2. Gli ospiti non accusano però il colpo e ripartono con un break di 2-0 per tornare sul -2 e a cavallo dei due tempi centrali piazzano il 4-0 che li proietta sul 10-9 ad inizio del parziale decisivo. La Bitdrome però non molla e ad inizio quarto parziale impatta con Marco Malandrino in superiorità numerica e sorpassa con la stilettata di Strianese ma in un turbinio di emozioni il duello prosegue con il nuovo tentativo di sorpasso dei siciliani, la replica di un Ugo Piccolo encomiabile che spinge il pallone in porta con tutto sé stesso prima dell’amaro epilogo finale. Al termine del match il presidente Giarletta e mister Fasano commentano la prova della squadra incoraggiando l’ambiente a proseguire il lavoro iniziato ad inizio anno.



Paolo Giarletta

Oggi abbiamo avuto un'importante opportunità che purtroppo è sfumata ma voglio sottolineare il livello di gioco espresso dalla nostra squadra e il grande carattere dimostrato dai ragazzi in diverse fasi della partita.

Siamo consapevoli che, essendo una squadra molto giovane, stiamo ancora pagando l'inesperienza che in momenti cruciali può fare la differenza. Tuttavia, è fondamentale notare che i nostri atleti hanno mostrato di avere le qualità necessarie per competere ad alti livelli. Nonostante il risultato, non dobbiamo perderci d’animo. La crescita dei ragazzi è evidente e questa partita ha dimostrato che possono confrontarsi alla pari con avversari di grande valore.

Resto fiducioso e ottimista: nulla è perduto, e sono certo che con il lavoro e l'impegno continueranno a migliorare. Il nostro percorso è ancora lungo e ricco di potenzialità.



Walter Fasano

I ragazzi oggi sono stati eccezionali, abbiamo fatto una partita bellissima nella quale abbiamo messo in pratica tutto quanto preparato in settimana e soprattutto ho visto un atteggiamento che mi è piaciuto molto da parte di tutti. Sicuramente dobbiamo ancora pulire alcuni errori ma fase offensiva e difensiva sono state ben interpretate per quello che avevo chiesto. C’è grande rammarico per una partita che si poteva tranquillamente vincere e nella quale i ragazzi avrebbero meritato sicuramente il pareggio. La reazione di carattere, la prestazione dopo l’avvio difficile anche. Abbiamo compiuto tanti progressi sul fronte natatorio però poi si paga dazio ai soliti peccati di inesperienza. Alcuni gol subiti sono troppo banali, c’è troppa frenesia sul fronte offensivo e si potevano gestire meglio alcuni palloni. Bisogna però guardare sempre il lato positivo, cercare di non far demoralizzare la squadra e continuare a lavorare perché a piccoli passi i miglioramenti ci sono (partite del genere ci fanno fare passi da gigante dal punto di vista della gestione della palla nei momenti caldi), il campionato è ancora lungo e il progetto intrapreso è ben noto. I risultati positivi aiuterebbero però si passa anche da queste sconfitte per cercare di limare sempre più i dettagli. Da lunedì riprendiamo a lavorare per preparare nel modo migliore la prossima sfida con l’Acquachiara, partita per me speciale ma da affrontare come tutte le altre perché abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere le meritate soddisfazioni.



POL. C.N. SALERNO-LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO 12-13(Parziali: 6-2; 2-5; 1-3; 3-3)



POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa, U. Piccolo 1, G. Esposito, A. Di Somma 4, M. Malandrino 1, Marcello Malandrino 2, L. Fileno 3, S. Cucciniello, F. Marcellino, A. Strianese 1, F. Luongo, D. Giarletta, L. Senatore. All. Fasano



LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO: G. Calabresi, M. Pelliccione, G. Galioto, M. Migliaccio 3, G. Occhione 6, L. Modica 1, C. Pettonati, I. Russo, A. Rotolo, N. Eskert 2, D. Randazzo, M. Raineri 1, A. Bonaccorso, R. Carapezza. All. Raimondo



Arbitri: Petronilli e Carrer



Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Salerno 3/9 e Palermo 6/10 + 2 rigori. Spettatori: 200 circa.