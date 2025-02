Pallamano A1. Jomi Salerno, blitz importante contro Cassano Magnago Le salernitane si impongono 31-19

La Jomi Salerno vince e convince nel match esterno contro Cassano Magnago. Le salernitane si impongono col risultato di 19-31. Un inizio equilibrato, poi si fa valere il sette di Thierry Vincent che al 20’ trova il primo massimo vantaggio della partita (+4 6-10) con la rete siglata da Asia Mangone. Il Cassano tenta invano di accorciare le distanze e il primo tempo si chiude con le padrone di casa sotto di tre punti (10-13). Nel secondo tempo il discorso non cambia, Cassano insegue ma Salerno conduce e gestisce, allungando le distanze in modo sempre più netto. Vittoria importante che permette alla Jomi di portarsi a quattro lunghezze dalla squadra allenata da Davide Kolec, salendo a quota 26 punti.



TABELLINO



CASSANO MAGNAGO: Maggioni 1, Lain 3, Manfredini 2, Cobianchi 1, Gozzi, Laita 1, Bianchi, Trevisan, Macchi 1, Ponti 2, Ghilardi 5, Gheller, Barbosu 3, Taddeo, Bertolino, Milan. ALL. DAVIDE KOLEC



JOMI SALERNO: Mangone 7, Dalla Costa 4, Lepori, Rossomando 1, Squizziato 2, Fabbo, Woller 2, Danti, Linder, Lanfredi 3, Lauretti Matos 1, Bujnochova 8, Barreiro 3, Falser, Gislimberti. ALL. THIERRY VINCENT