Cavese, tre operazioni prima del gong del mercato Arrivano i due difensori Evangelisti e Rossi, in attacco c'è Verde

Due difensori e un attaccante. Il mercato della Cavese si chiude con tre rinforzi. In entrata, nell’ultimo giorno di mercato, i metelliani hanno ufficializzato l’arrivo del difensore Nicolò Evangelisti, classe 2003, in passato capitano della Roma Primavera prima dell’esperienza all’Albinoleffe. In cambio agli azzurri va Benedetto Barba. Sempre il pacchetto arretrato, fatta anche per Diego Rossi, in prestito dall’Arzignano Valchiampo con sette presenze e due assist. Per l’attacco invece il colpo a sorpresa è Francesco Verde, a titolo definitivo dall’Union Clodiense Fc. In uscita invece chiusa l’operazione Badje, nuovo calciatore della Lucchese.