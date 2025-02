Pallanuoto A2. Rari Nantes Arechi, Baviera: "Imparare dagli errori" Il tecnico ha analizzato la prestazione della squadra conto l’Ischia Marine Club

In casa Bricobros Rari Nantes Arechi, metabolizzata la sconfitta conto l’Ischia Marine Club, è stata la volta dell’analisi del match per comprendere le ragioni della battuta d’arresto di sabato scorso alla piscina Vitale.

Nonostante l’impegno e la determinazione messi in vasca dai ragazzi del presidente Elena Gallo e da un match caratterizzato da grande intensità e momenti di equilibrio, la formazione ospite è riuscita comunque a imporsi, anche grazie a qualche errore di troppo, ad una maggiore esperienza degli avversari nella gestione della gara e soprattutto al vantaggio acquisito nella prima parte del match che ha consentito di limitare il ritorno del settebello salernitano.

Il tecnico della Bricobros Rari Nantes Arechi, Roberto Baviera, ha analizzato così la prestazione della squadra: «L’inizio di gara è stato condizionato dal nostro approccio che ha consentito agli avversari di mettersi avanti soprattutto nelle prime due frazioni. Nella seconda metà dell’incontro abbiamo alzato il livello, ma il divario accumulato è stato determinante. Ciò nonostante siamo riusciti a mettere tutto in discussione fino alla fine. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato segnali positivi nella ripresa, evidenziando una buona reazione caratteriale. Dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi e lavorare per correggere gli errori in vista dei prossimi impegni».

Un giusto richiamo, quello del coach, in vista del prossimo impegno di campionato quando la Bricobros Rari Nantes Arechi sarà di scena sabato 8 febbraio 2025 ad Anzio (Roma) alle ore 18:30 contro la Lazio Nuoto per l’11ª giornata, l’ultima d’andata della regular season.