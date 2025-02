Pallamano A1. Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Lions Sassari Thierry Vincent: "Vogliamo disputare una buona gara davanti ai nostri tifosi"

Volge al termine un’altra settimana di lavoro per la Jomi Salerno, che domani alle ore 16 affronterà la Lions Sassari tra le mura amiche della Palestra Palumbo. All’andata il club di Thierry Vincent si era imposto col risultato di 17-39 in suo favore. Domani le campane dovranno ripetersi per proseguire al meglio il loro cammino in questo girone di ritorno, fin qui estremamente positivo.

“A parer mio - dichiara Thierry Vincent - abbiamo giocato davvero una bella partita a Cassano Magnago. Siamo rimasti concentrati durante tutta l’ora di gioco sulle cose su cui avevamo lavorato. Dopo la sconfitta nella gara d’andata, qui alla Palestra Palumbo, dovevamo lottare per tornare a Salerno con i due punti. Ci siamo riusciti con un’ottima prestazione”.

Il tecnico francese si è poi soffermato sulla partita contro la Lions Sassari:

“Rispettiamo molto questa squadra. La loro posizione in classifica non è positiva ma noi giocheremo al meglio delle nostre possibilità. Vogliamo disputare una buona gara davanti ai nostri tifosi”.

LA CLASSIFICA: Erice 28, Jomi Salerno 26, Pontinia 26, Cassano Magnago 22, Brixen 18, Ariosto 17, Casalgrande 16, Teramo 8, Leno 7, Cellini Padova 5, Mezzocorona 4, Lions Sassari 1.

Le altre gare della 16esima giornata:

Teramo - Pontinia; Leno - Casalgrande; Ariosto - Cellini Padova; Erice - Mezzocorona; Brixen - Cassano Magnago