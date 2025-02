Pallamano A2. Rari Nantes Arechi, esame Lazio Nuoto per i ragazzi di Baviera Il tecnico dei salernitani: "Vogliamo reagire con una prestazione di carattere"

La Bricobros Rari Nantes Arechi si prepara ad affrontare l’11ª giornata della regular season del girone sud del campionato di Serie A2 di pallanuoto maschile. La formazione salernitana sarà impegnata sabato 8 febbraio alle ore 18:30 in trasferta ad Anzio contro la Lazio Nuoto, in una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa. La squadra allenata da Roberto Baviera è reduce dalla sconfitta interna contro l’Ischia Marine Club e cercherà di riscattarsi in questo turno di campionato.

La classifica vede attualmente la Bricobros Rari Nantes Arechi in quart’ultima posizione, mentre la Lazio Nuoto occupa il terzo posto ed è reduce da un convincente successo esterno contro il Latina.

In vista del match, il tecnico Roberto Baviera ha dichiarato: «Affrontiamo una delle squadre più attrezzate del girone, consapevoli delle difficoltà ma determinati a dare il massimo. Veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato un po’ di rammarico, ma vogliamo reagire con una prestazione di carattere. Sarà fondamentale l’approccio mentale alla gara e la gestione dei momenti chiave dell’incontro».

La partita rappresenta un test importante per la compagine salernitana, chiamata a dare una risposta sul piano del gioco e dell’atteggiamento per risalire la classifica.