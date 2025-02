Pallanuoto A2. C.N. Salerno a caccia del riscatto contro l’Acquachiara Domani derby alla Scandone per i salernitani, sfida speciale per Fasano

L’amarezza per la beffa subita nell’ultimo turno è stata rapidamente superata perché la delusione per la sconfitta ha lasciato spazio all’orgoglio per una prova di cuore e personalità a cui è mancato solo il risultato positivo. Nell’incontro valevole per l’undicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno sfida alla Scandone (fischio d’inizio previsto domani alle ore 16:30 con diretta streaming sulla pagina Facebook della società partenopea), l’Acquachiara.

Il bruciante ko subito in volata contro la Waterpolo Palermo ha certamente lasciato il segno perché per la prestazione offerta la squadra avrebbe meritato perlomeno il pareggio. Il gruppo però ha ribadito, ancora una volta, il suo enorme spessore umano perché ha resettato rapidamente le scorie dell’ultimo match e si è rimesso a lavorare con rinnovato entusiasmo ripartendo dalla consapevolezza che lo standard di rendimento si è esponenzialmente elevato da inizio annata.

I giocatori si allenano con applicazione e intensità per cercare di ripulire quegli errori che, nelle due fasi di gioco, ne frenano ancora la corsa e per consolidare le certezze acquisite di settimana in settimana. Per un collettivo che produce una notevole mole di gioco finalizzare con il necessario cinismo le occasioni create diventa ormai quasi un dovere perché alcuni errori davanti alla porta avversaria non sono più contemplabili.

L’Acquachiara vanta l’età media più bassa di tutto il torneo e fin qui ha compiuto un percorso lusinghiero che la rende la grande rivelazione della parte iniziale di torneo. Contro una squadra che vanta eccellenti qualità natatorie e sa esaltarsi quando può attaccare la profondità sarà fondamentale non abbassare mai la soglia attenzionale e giocare con grande lucidità soprattutto in fase offensiva garantendo sempre la copertura preventiva a chi conclude l’azione così da evitare il rischio di esporsi a pericolose controfughe.

Alla vigilia mister Walter Fasano presenta così il match: "Giornata emozionante. Sarà bello ritrovare tutti gli atleti del mio

recente passato, sono stati quattro anni con loro bellissimi. Sono convinto che uscirà una bella partita di pallanuoto tra due squadre giovani che daranno battaglia dal primo all’ultimo minuto".