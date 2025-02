Basket A2. Salerno Ponteggi '92, al PalaSilvestri arriva Costa Masnaga All'andata la formazione campana s'impose 65-57. Coach Di Lorenzo: "Massima attenzione"

Diciottesima giornata della Techfind Serie A2 femminile all’orizzonte per la Salerno Ponteggi ’92. Domani sera – sabato 8 febbraio – le granatine ospiteranno la CLV Limonta Costa Masnaga. Palla a due alle 19:30 al PalaSilvestri – Itsvil Arena, arbitreranno Marcello Manco di San Giorgio a Cremano e Marco Palazzo di Campobasso.

Il ricordo del blitz campano all’andata (57-65) deve rimanere tale. La partita, sulla carta, sarà difficilissima perché nel frattempo le avversarie di turno hanno macinato chilometri nel percorso di classifica e sono seconde con 26 punti. Fanno parte del trio di inseguitrici della capolista Polisportiva Galli e sono reduci dal rotondo successo ai danni di Torino Teen Basket. Salerno, dal canto suo, spera di tornare a sorridere dopo la doppia trasferta (Selargius e San Giovanni Valdarno) senza punti.

“Ci aspetta una gara importante, è un trittico di partite dure che si chiude. Veniamo da una buona prestazione a San Giovanni Valdarno, dove per tre quarti di gara abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà la capolista. – dice coach Di Lorenzo – Abbiamo avuto una settimana particolare dopo le tante energie spese sul campo della capolista e per qualche attacco influenzale, però ci siamo e vogliamo giocarcela. Costa Masnaga non sarà la stessa dell’andata, dove abbiamo vinto sfruttando le loro assenze di quel momento. Le avversarie verranno qui per vendicare la sconfitta in casa ma siamo noi a giocare tra le mura amiche. Costa gioca molto con uno contro uno in attacco e sui cambi difensivi, hanno lunghe di categoria attrezzate fisicamente, proveremo a mettere le ospiti in difficoltà su cambi di ritmi e cambi

difensivi. Dobbiamo anche sperare in percentuali al tiro più alte rispetto a quelle avute ultimamente”.

L’auspicio dell’allenatore per il futuro è chiaro: “Mi aspetto dalle ragazze quel che hanno fatto finora, hanno messo anima e cuore in queste gare. Spero che l’esperienza fatta nel girone d’andata possa tornarci utile affrontando le gare con quel pizzico di aggressività che in alcune partite passate è venuto meno e ci ha costretti alla sconfitta”.

L’ingresso al PalaSilvestri domani sera sarà gratuito, come di consueto. La sfida sarà trasmessa anche in diretta streaming video sul canale YouTube della società cara al patron Angela Somma (@SalernoBasket92).