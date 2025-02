Pallamano A1. La Jomi Salerno batte anche Sassari e blinda il secondo posto Le salernitane si sono imposte con il risultato di 39-24

La Jomi Salerno batte il Sassari e conferma il secondo posto in classifica a pari merito con Pontinia. Settimana prossima le ragazze di Thierry Vincent saranno in trasferta in terra laziale dove avranno la possibilità di prendersi il secondo posto in solitaria.

Partita mai in discussione quella tra Jomi Salerno e Lions Sassari, con il club campano padrone della partita e del risultato. Tante rotazioni tra le fila salernitane, utili a Vincent a concedere minutaggio a tutti gli elementi della rosa e a far rifiatare le giocatrici più utilizzate in vista dei prossimi impegni. La gara si è conclusa col punteggio finale di 39-24 in favore delle salernitane. Asia Mangone è risultata la top scorer del match con otto segnature.



JOMI SALERNO-LIONS SASSARI 39-24

JOMI Salerno: Mangone 8, Dalla Costa 1, Lepori 3, Rossomando 3, Squizziato 4, Fabbo 1, Reta Battiston 2, Woller, Danti, Lanfredi 6, Lauretti Matos 1, Linder, Bujnochova 4, Barreiro, Falser 1, Gislimberti 5. All Vincent