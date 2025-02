Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno, altra beffa: il derby è dell'Acquachiara Prima della gara la società napoletana ha premiato il tecnico salernitano Walter Fasano

Il calendario si divertiva a mettere faccia a faccia due tra le squadre con l’età media più bassa del torneo e i giovani hanno risposto presente dimostrando, ancora una volta, tutto il proprio valore. Nell’incontro valevole per l’undicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bitdrome Circolo Nautico Salerno cede 9-7 contro l’Acquachiara ma conferma la crescita di una squadra che ha intrapreso la strada giusta e continua a migliorare di partita in partita. Quella

del club presieduto da Paolo Giarletta rappresenta una scommessa che ha quasi il sapore di una sana follia sportiva e per cui il club era ampiamente consapevole delle difficoltà da affrontare.

L’ambiente però continua a camminare compatto e convinto della bontà delle scelte operate nella piena consapevolezza che prima o poi arriveranno anche le

meritate soddisfazioni. Manca probabilmente solo la soddisfazione di qualche risultato positivo in grado di alzare sia l’autostima che la consapevolezza dei propri mezzi per aiutare questo gruppo ad esplodere definitivamente.

La squadra risponde nuovamente presente dal punto di vista della prestazione, paga a caro prezzo l’approccio al match ma ha il merito di non uscire dalla partita, tiene in maniera egregia dal punto di vista difensivo dopo i cinque gol incassati in apertura e quando produce il massimo sforzo per rientrare si riporta sul -1 fallendo anche la palla del possibile pareggio. La rete di Malandrino in apertura di quarta frazione rappresenta l’ennesimo segnale di un gruppo che non molla mai, ci prova fino alla fine ed esce ancora una volta dall’acqua con tanti segnali positivi su cui lavorare durante la sosta.

Prima della partita il presidente Franco Porzio ha premiato mister Walter Fasano con una targa ricordo per i quattro anni trascorsi sulla panchina dell’Acquachiara. Il tecnico gialloblu a fine partita plaude alla prova di una squadra che ha saputo reagire al brutto inizio ed è stata in partita fino alla fine. Il gruppo continua a crescere, la speranza è che possa arrivare presto qualche risultato positivo che certamente farebbe molto bene al morale di una squadra che durante la settimana lavora instancabilmente alla massima intensità.



ACQUACHIARA ATI 2000-POL. C.N. SALERNO 9-7(Parziali: 5-2; 1-1; 3-3; 0-1)



ACQUACHIARA ATI 2000: D. Chianese, D. Cielo, M. Fortunato 2, M. Hadzic 1, A. Di Maro, M. Panico 1, P. Nazzaro, P. Porzio 1, M. De Florio La

Rocca 1, D. De Gregorio 2, S. Pratali, D. Rocchino, R. Longo, D. Varavallo 1. All. Porzio



POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa, U. Piccolo 1, G. Esposito 1, A. Di Somma 1, Marco Malandrino, Marcello Malandrino 1, L. Fileno 2, S. Cucciniello, F. Marcellino, K. Della Monica, F. Luongo 1, D. Giarletta, A. Strianese. All. Fasano



Arbitri: Scappini e Baretta



Note: Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Acquachiara Ati 2000 2/2 + un rigore e Pol. C.N Salerno 5/10. Spettatori 100 circa.