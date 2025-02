Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno, pari d'oro contro la Canottieri Napoli Roberto De Freitas ha trovato il gol dell'11-11 a soli due secondi dalla fine

Una sfida di altissimo livello, degna della categoria superiore, ha visto la Check-Up Rari Nantes Salerno conquistare un prezioso punto in trasferta contro una Canottieri Napoli mai doma, al termine di un match emozionante ed equilibrato. La squadra giallorossa salernitana ha comandaro l'incontro per lunghi tratti, riuscendo a trovare il pari con una prodezza di Roberto De Freitas, autore del gol del definitivo pareggio a soli due secondi dalla fine.

Incontro acceso fin dalle prime battute, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il primo quarto si chiude in parità, grazie a una doppietta di Pica e alla rete di Andrea Fortunato in casa Rari.

Nel secondo quarto la Check-up prova l'allungo. Due realizzazioni di Gallozzi e il tiro dalla distanza di Privitera portano la Rari sul +2 all'intervallo lungo (4-6).

Reazione della Canottieri Napoli nel terzo tempo, con i partenopei che riducono le distanze in vista dell'ultima frazione. In gol per la Rari Luongo, Gallozzi e Fortunato.

Ultimo quarto al cardiopalma: la Canottieri sembra mettere a segno il colpo decisivo con un gol nel finale, portandosi in vantaggio. Quando tutto sembrava ormai scritto, con appena otto secondi restanti sul cronometro, la panchina giallorossa chiama timeout. Tutti in attacco, portiere incluso. Alla ripresa del gioco, è Roberto De Freitas a prendersi la scena con una bellissima conclusione dalla distanza, siglando il definitivo 11-11 e facendo esplodere di gioia i numerosi tifosi salernitani accorsi alla "Scandone"

Questo il pensiero di coach Christian Presciutti al termine dell'incontro: "Partita esemplare da parte dei miei ragazzi. Siamo stati avanti e in controllo per grande parte della gara. A caldo non voglio parlare dell'arbitraggio, voglio rivedere questa partita perchè certe cose non mi sono piaciute e non le ho comprese. Peccato perchè fino ad un certo punto è stata una bella partita tra due grandi squadre. Usciamo da questa partita più consapevoli dei nostri mezzi e convinti di aver perso due punti!"

Il campionato di A2 maschile riprende tra due settimane, dopo la sosta. Per la prima giornata di ritorno, il 22 febbraio, Luongo e compagni ospireteranno alla "Simone Vitale" i Muri Antichi Catania (fischio di inizio ore 15:00)

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: E. Caruso, D. Cerchiara, D. Zivkovic 2, M. Coda 1, G. Confuorto 1, V. Raia, D. Mutariello 3, M. Gargiulo 1, M. Parisi 1, V. Tozzi, B. Borrelli 2, U. Esposito, P. Fuorto, K. Guadagni. All. Massa

CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo 1, A. De Simone, C. Sanges, R. Agulha De Freitas 1, D. Gallozzi 3, A. Fortunato 2, F. Sifanno, P. Borsellino, G. Parrilli, A. Privitera 2, D. Pica 2, G. Vassallo, A. Chianese. All. Presciutti

Arbitri: Navarra e Doro

Note

Parziali: 3-3 1-3 4-3 3-2 Usciti per limite di falli Coda (N), Confuorto (N), Tozzi (CCN) e Gallozzi (S) nel quarto tempo. Espulsi gli allenatori Massa (CCN) e Presciutti (S) nel quarto tempo. Confuorto (CCN) sbaglia un rigore (traversa) nel secondo tempo. Vassallo (S) para un rigore a Mutariello (CCN) nel quarto tempo. Caruso (CCN) para un rigore a Privitera (S) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: AC Group Canottieri Napoli 3/11 e Check-Up R.N Salerno 5/11