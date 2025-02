Pallamano A1. Festa Genea Lanzara, battuta Haenna alla Palumbo I salernitani si sono imposti con il risultato di 38 – 29

Vince e convince la Genea Lanzara dinanzi al pubblico amico della Palestra Caporale Palumbo. I rossoblu mettono in campo una prestazione fatta di cuore e carattere, molto più generosa in difesa e più concentrata in attacco, e conquistano due punti fondamentali per il prosieguo della stagione superando i siciliani dell’ Haenna per 38 – 29.

Il gruppo guidato dal duo Russo-Fiorillo si riscatta, così, dalla prova opaca dello scorso weekend in quel di Sassari e, allo stesso tempo, dalla sconfitta subita in terra sicula nel girone di andata contro una compagine rinforzatasi, inoltre, con gli arrivi di Meier e Mihail.

Nonostante le quattro esclusioni momentanee nei primi 12 minuti di gioco, la Genea Lanzara riesce a non far scappare via l’ Haenna nella prima parte del match: siculi avanti al massimo di due reti, ma campani capaci di non perdere il bandolo della matassa, bravi dapprima ad impattare sul 13-13 e poi portarsi sul 18-15 grazie, in particolare, alle segnature di un inspirato Bernert Diaz – mattatore del match con ben dodici segnature – e di Bernachea (8 reti per il terzino), nonché ad un ottimo gioco corale. La realizzazione di Pignataro per gli ospiti chiude il primo parziale di gioco sul 18-16.

Al ritorno in campo, la Genea sfodera una prestazione eccezionale nella ripresa incanalando nettamente il match in proprio favore. Le parate di uno strepitoso Joel Cappellari, i contropiedi di Mattia Senatore, un ritrovato Christian Cuzzi e, non per ultimo, il fugace ritorno in campo dopo un mese di Luigi Arena consentono ai salernitani di raggiungere addirittura il massimo vantaggio di dodici reti sul 37-25. Tutti gli effettivi in campo, tuttavia, hanno contribuito al successo, arrivato col finale di 38-29.

“Siamo molto contenti per la vittoria conquistata contro Haenna – dichiara Joel Cappellari, portiere della Genea Lanzara – una bella rivincita nei nostri stessi confronti rispetto alla brutta prestazione di Sabato scorso in quel di Sassari. Finalmente abbiamo dimostrato un buon gioco, una buona difesa, una buona velocità in attacco con, anche, un’ottima efficacia in fase realizzativa. Sono molto contento della squadra, dei miei compagni di squadra, questo deve essere un punto di partenza per tutte le restanti sei gare che mancano, a partire dalla prossima sfida a Molteno. Ci attende una sfida dura, contro una compagine che si ritrova nei piani alti della classifica ma credo che, se continuiamo con questo spirito, questo gioco e questa unione di squadra riusciremo a fare grandi passi”.

GENEA LANZARA – HAENNA 38 : 29

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 6, Merola, Senatore A., Lettera, Bernert Diaz 12, Arena 4, Coppola, Galan Garcia, Didone 3, Bernachea 8, Vitiello 1, Cuzzi 3, Mendo 1, Cappellari, Chirivì Grassi. All: Russo – Fiorillo

5^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I I RISULTATI: Campus Italia – Team Mascalucia 23:27; Carpi – Bologna 26:21; Romagna – Trieste 25:28; Cologne – Verdeazzurro 33:31; Genea Lanzara – Haenna 38:29; Belluno – Molteno T.B.D.

LA CLASSIFICA: Trieste 30 pti, Bologna United 20, Salumificio Riva Molteno* 19, Belluno* 18, Len Solution Carpi 17, Genea Lanzara 15, Metelli Cologne 15, Romagna 14, Verdeazzurro 13, Haenna 11, Campus Italia 10, Team Mascalucia 8.