Cavese-Picerno, le probabili formazioni. Maiuri: "Serve cattiveria" Gli aquilotti vogliono interrompere la striscia di quattro sfide senza vittorie. Out Chiricò

Vincere per tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica. La Cavese cerca la svolta. Alle 17:30 la squadra metelliana ospita il Picerno, proiettato ai piedi della zona playoff. Per i metelliani però serve una scossa dopo la striscia di quattro partite di fila senza successi che hanno fatto piombare i campani in piena bagarre salvezza. Maiuri ripartirà dal 3-5-2, con Lamberti favorito ancora in porta su Boffelli mentre in attacco ci sarà la coppia Fella-Sorrentino. Non sarà a disposizione il neo-arrivato Chiricò.

“Questa sarà una sfida importante – sottolinea Maiuri -. Abbiamo giocato sempre per vincere, dando il giusto peso ad ogni avversaria. Dovremo metterci impegno e capire cosa ci ha penalizzato sin qui. Prendo in esempio le ultime due gare: abbiamo subito due gol in soli due tiri, non sfruttando invece almeno dieci palle gol. Gli episodi dobbiamo portarli a nostro favore. Ora ci concentriamo sulla sfida contro uan squadra molto forte, abile nel giocare il pallone e nel creare pericoli. Chiricò? Sono molto contento che Cosimo faccia parte del nostro gruppo, ci permette di variare sistema di gioco. Necessita del suo tempo per arrivare ad una condizione che possa permettergli di giocare almeno uno spezzone di gara. Sapevamo del suo periodo di inattività, lo aspetteremo”.

CAVESE-PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Cavese (3-5-2): Lamberti; Saio, Piana, Loreto; Rizzo, Vitale, Pezzella, Sannipoli, Diarrassouba; Fella, Sorrentino. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Picerno (4-4-2): Summa; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra; Energe, De Ciancio, Franco, Petito; Volpicelli, Bernardotto. Allenatore: Francesco Tomei.