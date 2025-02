Pallamano A1. Genea Lanzara, alla palestra Palumbo arriva il Bologna I salernitani avranno cinque gare fondamentali per definire il proprio destino

Cinque partite in cui giocarsi tutto. A cavallo tra PlayOut, salvezza diretta e, matematicamente, anche PlayOff Promozione, per la Genea Lanzara si preannunciano cinque gare fondamentali per definire il proprio destino, a partire dall’ ostico e importante match di questo Sabato contro un Bologna in grande spolvero e terzo in classifica.

I salernitani sono chiamati a rimboccarsi le maniche e a riscattarsi dalla brutta prestazione di Molteno, nonché nei confronti dei felsinei dalla sconfitta all’andata maturata col punteggio finale di 33-31 al termine di una gara equilibrata e combattuta. In casa rossoblu si sta lavorando minuziosamente per migliorare il reparto difensivo e trovare nuove soluzioni in fase offensiva, cercando di arginare il più possibile le manovre degli avversari. Un successo consentirebbe alla Genea di guardare con fiducia al futuro e alla difficilissima trasferta sul campo della capolista Trieste, ormai prossima alla promozione diretta in Serie A Gold.

“ A Molteno abbiamo sbagliato completamente l’approccio al match – dichiara Christian Cuzzi, pivot della Genea Lanzara – abbiamo subito un break importante di reti dopo pochi minuti che ha sin da subito compromesso il risultato finale in quanto non siamo riusciti a colmare il gap. Personalmente mi dispiace tanto perché la prova offerta non ci rispecchia come squadra, dunque dobbiamo assolutamente voltare pagina e dimostrare quanto valiamo. Ci attende la sfida col Bologna, una squadra molto organizzata e ben messa in classifica, capace di lottare su ogni campo. Sarà una sfida alquanto dura, ma noi ci faremo trovare pronti e cercheremo in tutti i modi di conquistare i due punti”.

La gara Genea Lanzara – Bologna United andrà in scena Sabato 22 Febbraio, con fischio di inizio alle ore 18:00, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

7^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I IL PROGRAMMA DELLE GARE: Carpi – Mascalucia; Verdeazzurro – Haenna; Campus Italia – Romagna; Genea Lanzara – Bologna; Belluno – Trieste; Cologne – Molteno.

LA CLASSIFICA: Trieste 32 pti, Salumificio Riva Molteno 23, Bologna United 22, Belluno 18, Len Solution Carpi 17, Metelli Cologne 17, Genea Lanzara 15, Romagna 14, Verdeazzurro 13, Campus Italia 12, Haenna 11, Team Mascalucia 10.