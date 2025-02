Pallanuoto A2. Rari Nantes Arechi, si riparte dalla trasferta di Palermo Baviera avverte i suoi: "Partita difficile contro un avversario ostico"

Dopo la pausa di campionato, la Bricobros Rari Nantes Arechi è pronta a tornare in vasca per affrontare la prima gara del girone di ritorno del campionato maschile di Serie A2 di pallanuoto.

Sabato 22 febbraio 2025 alle ore 13 i ragazzi del presidente Elena Gallo saranno impegnati in una trasferta insidiosa a Palermo dove affronteranno la Waterpolo, 7ª in classifica con 13 punti, in un match che si preannuncia combattuto.

Il team guidato da Roberto Baviera ha lavorato intensamente nelle ultime settimane per affinare schemi e strategie in vista di questa sfida cruciale. Dopo un girone d’andata con alti e soprattutto bassi, la squadra salernitana è determinata a iniziare al meglio la seconda parte della stagione, puntando a conquistare punti fondamentali per la classifica.

«Ci aspetta una partita difficile contro un avversario ostico come la Waterpolo Palermo, ma siamo pronti a dare il massimo. Vogliamo iniziare il girone di ritorno con il piede giusto e dimostrare tutto il nostro valore», ha dichiarato il coach Baveria.

Grande attesa anche tra i tifosi, che seguiranno a distanza e con passione la squadra, sperando di vedere una prestazione di carattere e determinazione.