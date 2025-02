Pallamano A1. Jomi Salerno, esame Teramo prima della Coppa Italia Napoletano: "Sarà importante mantenere alta la concentrazione"

Giunta al termine un’altra settimana di lavoro, la Jomi Salerno è pronta a partire in direzione Teramo. Le ragazze di Thierry Vincent sfideranno il club abruzzese domani alle ore 18:30, al Palasport “San Nicolò”. Le salernitane vogliono riscattare la sconfitta rimediata a Pontinia, collezionando gli ultimi due punti prima della Coppa Italia. Quest’ultima si terrà a Riccione dal 27 febbraio al 2 marzo e vedrà la Jomi Salerno sfidare l’Ariosto Ferrara nella gara valida per i quarti di finale. Servirà una prestazione convincente, non solo per portare a casa l’intera posta in palio ma soprattutto per tenere il morale alto in vista della Coppa.

“La sconfitta a Pontinia – dichiara Pina Napoletano, vice allenatore della Jomi Salerno - deriva da errori commessi in momenti cruciali della gara. Sicuramente ha pesato l’assenza di Cecilie Woller, che è un po’ la mente della squadra, ma questo non deve essere un alibi. A Teramo sarà importante mantenere alta la concentrazione, dobbiamo portare a casa il risultato per arrivare nel migliore dei modi alla prossima Coppa Italia”.

LA CLASSIFICA: Erice 32, Pontinia 30, Jomi Salerno 28, Cassano 26, Ariosto 21, Brixen 20, Casalgrande 16, Teramo 10, Leno 9, Mezzocorona 6, Padova 5, Sassari 1.

Le altre gara della 18ª giornata (22/02/2025):

Brixen – Pontinia 16:00

Leno – Sassari 16:00

Ariosto – Casalgrande 17:00

Erice – Cassano Magnago 18:00

Cellini Padova – Mezzocorona 20:00