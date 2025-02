Pallamano A1. Genea Lanzara, sfida contro il Bologna per cercare il riscatto I salernitani ospiteranno la terza forza del campionato

Si preparano gli ultimi dettagli in casa Genea Lanzara per affrontare la sfida col Bologna, valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver.

Questo sabato alle ore 18:00 i salernitani affronteranno la compagine rossoblu attualmente terza in classifica e reduce dal successo casalingo ai danni del Belluno. In casa Genea Lanzara, invece, c’è voglia di riscatto dopo l’opaca prestazione a Molteno e, soprattutto, di guadagnare punti preziosi per il prosieguo della stagione.

“A Salerno arriverà una squadra in forma e che, non a caso, occupa il terzo posto in classifica – dichiara Pietro Russo della Genea Lanzara – siamo consapevoli che ci attende una gara molto difficile ma dovremo essere bravi, a partire da questo Sabato, a canalizzare tutte le nostre energie in questo finale di Regular Season. Ogni partita sarà decisiva per definire il nostro futuro, dovremo farci trovare pronti e cercare a tutti i costi di guadagnare l’intera posta in palio”.

A fare eco alle parole di Pietro Russo c’è Giovanni Fiorillo: “Abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi a Molteno, dove abbiamo completamente sbagliato l’approccio al match commettendo diverse ingenuità sia in fase offensiva che difensiva. In settimana i ragazzi stanno dando il massimo, consapevoli dell’importanza della sfida contro Bologna. Giochiamo contro una squadra organizzata, esperta, in un buon momento di forma dunque dobbiamo dare il massimo per centrare i due punti”.

La gara Genea Lanzara – Bologna United andrà in scena Sabato 22 Febbraio, con fischio di inizio alle ore 18:00, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

7^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I IL PROGRAMMA DELLE GARE: Carpi – Mascalucia; Verdeazzurro – Haenna; Campus Italia – Romagna; Genea Lanzara – Bologna; Belluno – Trieste; Cologne – Molteno.

LA CLASSIFICA: Trieste 32 pti, Salumificio Riva Molteno 23, Bologna United 22, Belluno 18, Len Solution Carpi 17, Metelli Cologne 17, Genea Lanzara 15, Romagna 14, Verdeazzurro 13, Campus Italia 12, Haenna 11, Team Mascalucia 10.