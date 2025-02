Hockey, A2. Roller Salerno, sconfitta in trasferta contro Camaiore Domani al Palatulimieri arriverà il Follonica Hockey 1952

Brutta sconfitta in trasferta per la Roller Salerno di Massimo Giudice, battuta per 8-2 dalla Rotellistica Camaiore, capolista del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Nonostante un buon primo tempo, chiuso sul 2-1 per i padroni di casa, la Roller Salerno ha ceduto alla distanza, pagando un calo fisico e mentale. A segno per i salernitani Samuele Ferrari, autore di una doppietta.

Per i toscani, invece, sugli scudi Giacomo Matemmani, protagonista con tre reti, seguito da Alonso Moreno Bruno Eduardo con una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori Pardini Matteo, Caliumi Andrea e Raffaelli Mattia.

“Sapevamo che sarebbe stata una trasferta complicata contro la capolista. I ragazzi hanno tenuto bene nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo accusato la stanchezza, anche a causa di qualche infortunato. Giocare fuori casa è sempre difficile, ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita”, ha detto il dirigente del settore giovanile, Giuseppe Durante.

La Roller Salerno tornerà in campo domani al Palatulimieri, dove affronterà il Follonica Hockey 1952, una squadra giovane e ben organizzata. L’obiettivo è chiaro: vincere per raggiungere quota 9 punti in classifica, agganciando il Viareggio.

“La classifica al momento non ci preoccupa - prosegue Durante - sapevamo che l’obiettivo stagionale era la salvezza e faremo di tutto per restare in Serie A2.”

Domenica, invece, spazio al campionato di Serie B, con il derby contro l’Eboli. In Serie B, la Roller Salerno è attualmente prima in classifica con 9 punti in tre gare disputate, con due giocatori tra i migliori marcatori nazionali: Samuele Ferrari (10 gol, 8° posto) e Giorgio Giudice (9 gol, 10° posto).

La Roller Salerno è pronta a voltare pagina e ripartire con determinazione nei prossimi appuntamenti decisivi.