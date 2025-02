Turris-Cavese, derby anomalo e senza pubblico. Maiuri: "Imperativo vincere" Sfida segnata delle difficoltà del club corallino. Il tecnico metelliano: "Servirà segnare tanto"

Derby senza pubblico. Turris-Cavese non avrà spettatori. Il prefetto di Napoli ha ordinato la chiusura dello stadio “Amerigo Liguori” per la sfida in programma questo pomeriggio alle ore 17:30. Un match surreale, alla luce delle difficoltà della società corallina. Occasione però per la Cavese per fare punti e tirare un bel sospiro di sollievo in classifica. Per la sfida di questo pomeriggio, Maiuri potrebbe inserire per la prima volta tra i convocati Chiricò mentre si fa largo l’ipotesi di un 4-3-3 con Marchisano e Sorrentino ai lati di Fella. Non saranno disponibili Piana, alle prese con un infortunio, gli squalificati Barone e Vitale mentre Diop è stato escluso per motivi legati alla lista dopo l’arrivo di Chiricò.

In sala stampa, Vincenzo Maiuri ha presentato la sfida: “Dobbiamo vincere e soprattutto non basta farlo con pochi gol. Chi pensa che sia una sfida facile sbaglia. Dopo l’amaro in bocca con il Picerno pretendo una grande prestazione. Condizione? La squadra si è allenata bene, ora però serve mettere qualcosa in più in campo per vincere. Dobbiamo rovesciare in campo la delusione che ci siamo portati bene con il Picerno. Chiricò? Si è messo a disposizione del gruppo, ha fatto bene ed è entrato gradualmente nel gruppo squadra. Noi ci eravamo posti come obiettivo di andare oltre ma ha 20-25 minuti nelle gambe. Salvezza? Non dobbiamo farci ammaliare dal discorso delle possibili esclusioni di Turris e Taranto. Noi dobbiamo pensare prima a questa stagione e poi immaginare come programmare la prossima stagione”.