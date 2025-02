Pallamano A2. Rari Nantes Arechi, inizia male il ritorno: ko esterno a Palermo I salernitani sono stati superati con il risultato di 12-5

Inizia male per la Bricobros Rari Nantes Arechi il girone di ritorno della regular season del campionato di Serie A2 maschile (Girone Sud): la squadra del presidente Elena Gallo è stata sconfitta in trasferta dalla Waterpolo Palermo con il punteggio di 12-5 (parziali: 4-1, 3-0, 3-2, 2-2).

Un match che ha visto i padroni di casa partire con grande determinazione, mettendo subito in difficoltà la formazione salernitana. Dopo un primo tempo complicato (4-1), i ragazzi di Roberto Baviera non sono riusciti a invertire l’inerzia della gara, subendo un ulteriore allungo avversario già prima dell’intervallo lungo (7-1). Nella seconda metà di gara, pur con una reazione d’orgoglio, la squadra non è riuscita a colmare il divario, chiudendo il match sul definitivo 12-5.

Al termine della sfida, il coach Roberto Baviera ha commentato: «Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile contro un avversario ben organizzato. Purtroppo, non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco, soprattutto nei primi due tempi, in cui abbiamo concesso troppo. Nella ripresa abbiamo provato a reagire, ma il distacco era ormai significativo. Dobbiamo analizzare gli errori e lavorare sodo per riprendere il nostro cammino già dalla prossima gara».

La Bricobros Rari Nantes Arechi tornerà in vasca nel prossimo turno sabato 1° marzo 2025 alle ore 17:00 alla piscina Vitale di Salerno contro Acquachiara Napoli con l’obiettivo di riscattarsi e ritrovare il successo per mantenere vive le ambizioni stagionali.

Lemon Sistemi Waterpolo Palermo – Bricobros Rari Nantes Arechi 12-5 (4-1; 3-0; 3-2; 2-2)

Lemon Sistemi Waterpolo Palermo: G. Calabresi, M. Pelliccione, G. Galioto 2, M. Migliaccio 1, G. Occhione 3, L. Modica, C. Pettonati 1, I. Russo 1, A. Rotolo 1, N. Eskert 2, Caviglia C., M. Raineri, V. Rausei 1, P. Puleo. All. Raimondo

Bricobros Rari Nantes Arechi: C. Salmieri, C. Pagano, A. Giannatsis, C. Lamanna, C. De Sio 1, A. Ragosta, L. Albano, G. Gregorio, V. Santoro 1, M. Vuolo, A. Apicella 2, G. Barberisi 1, F. De Totero. All. Baviera

Arbitri: Zedda e Capobianco

Note: usciti per limite di falli De Sio (A) e Raineri (P) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Palermo 4/9 + 3 rigori e Arechi 2/8 + 2 rigori. Calabresi (P) para un rigore a Gregorio (A) nel primo tempo ed a Ragosta (A) nel secondo tempo. Spettatori: 200 circa.