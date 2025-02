Cavese, Lamberti: "Stadio e centro sportivo essenziali per il futuro" Il presidente dei metelliani: "In linea con l'obiettivo salvezza. Nostri tifosi penalizzati"

Alessandro Lamberti, presidente della Cavese, è intervenuto a Tmw Radio: “Siamo entrati nel mondo del professionismo in punta di piedi, cercandosi di abituare ad un campionato differente, opposto a quello trionfale dello scorso anno in serie D. Noi siamo in linea con il nostro obiettivo, abbiamo forse qualche punto in meno rispetto a quello che meritavamo. Il lavoro di Maiuri è stato importante, stiamo facendo giocare molti ragazzi ma ora dobbiamo accelerare per raggiungere la salvezza.

Tifosi? La nostra tifoseria è stata penalizzata in tutta la stagione. Ai nostri supporters sono state consentite appena due trasferte. Per tutto quello che riguarda il calcio ci sono state delle restrizioni dal Ministero dell’Interno. Stiamo cercando di attuare una campagna di sensibilizzazione perché la nostra tifoseria è molto calda ed è un elemento negativo per i nostri calciatori non avere al proprio fianco i nostri affezionati.

Stadio? In questo momento è al vaglio delle istituzioni politiche. Per noi lo stadio e il centro sportivo diventano un argomento principale perché per mantenere un club in maniera sana serve affrontare il tema infrastrutture.

Situazione Taranto e Turris? Settimana scorsa abbiamo giocato in casa della Turris in una situazione non facile, con partita disputata a porte chiuse. Servono però elementi e controlli molto più duri, a partire dai controlli sulle società e sui cambi di proprietà a stagione in corso. E poi serve chiarire il capitolo ricavi perché non ci sono società in serie C che riescono a pareggiare i conti. Noi stiamo lavorando tanto, sappiamo che c’è da crescere sfruttando i margini di miglioramento che ci sono ma come primo anno in serie C giudico questo inizio più che convincente”.