Nuoto pinnato, gli esordienti della Fun & Fitness campioni d'Italia Ad Agropoli ottimo piazzamento per i Master. E a Lignano Sabbiadoro salernitani primi trai i club

La società Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano fa il pieno di medaglie ai Campionati Italiani primaverili Esordienti e Master di Nuoto Pinnato, svoltisi ad Agropoli il 22 e 23 febbraio, e ai Campionati italiani primaverili di Categoria di Nuoto Pinnato, svoltisi a Lignano Sabbiadoro il 15 e 16 febbraio. 48 in tutto le medaglie portate a casa: 20 per gli Esordienti, che conquistano il primo posto nella classifica di società; 12 per i Master, con l’ottavo posto di società; 16 per gli Agonisti, che portano la Fun & Fitness al quinto posto in classifica su 49 società, prima nel Sud Italia dopo i colossi di Bologna, Torino e Roma.

Gradino più alto del podio per la Fun & Fitness grazie ai piccoli atleti del coach Emanuele Scariati ai Campionati Italiani primaverili Esordienti di Agropoli. Oro e record italiano in vasca corta per Giuseppe Fierro nei 50 pinne. Per lui anche oro nei 200 pinne, argento nei 100 pinne, bronzo nei 100 e 200 monopinna. Argento nei 100 pinne e bronzo nei 50 pinne per Elisa Autuori; argento nei 100 pinne per Vittoria Autuori; bronzo nei 200 pinne e nei 50 mono per Antonio Avagliano; bronzo nei 50 pinne per Matteo Avagliano; argento nei 50 pinne e bronzo nei 50 e 200 mono per Carolina Ciulli; bronzo nei 100 pinne per Luca Concilio; bronzo nei 50 e 100 pinne per Christian Simone; bronzo nei 200 pinne per Ennio Stellaccio; bronzo nei100 pinne per Pierpaolo Zottoli. Argento nella staffetta 4x50 pinne mix esordienti con Giuseppe Fierro, Vittoria Autuori, Carmine Caruccio, Carolina Ciulli. Ottimi piazzamenti per Nicolle Carafa, Angelo Colonnese, Sofia De Caro, Anna De Nicola, Riccardo Della Corte, Mary Hellen Di Martino, Leonardo Di Pascale, Salvatore Farina, Giuseppe Ferrara, Greta Ferullo, Miriam Raisa Galateanu, Asia Giglio, Sofia Iacuzzo, Francesco Lamberti, Domenico Morra, Mariagrazia Morretta, Andrei Emanuel Nistor, Paolo Picardi, Francesco Rossi, Francesco Annibale Salerno, Rosario Sansone, Emmanuel Simone, Domenico Andrea Tamburro, Giovanni Tozzi, Davide Vagylevych, Pierpaolo Zottoli.

Non solo Esordienti: ai Campionati Italiani Invernali di Nuoto Pinnato la Fun & Fitness ha partecipato anche con il Gruppo Master, allenato dai coach Gerardo Proietto ed Emanuele Scariati. 12 le medaglie conquistate dagli atleti: medaglia d’oro per Daniele Vitolo nei 400 pinne e d’argento nei 200 pinne (categoria M20); argento nei 200 pinne e bronzo nei 100 e 50 stile per Mattia Vitolo (categoria M25); bronzo per Stefano Fierro nei 200 pinne (categoria M40). Per le donne, due argenti nei 50 e 100 pinne e un bronzo nei 200 pinne per Giovanna Di Giorgio (categoria M45); due bronzi nei 50 e 100 pinne per Gerarda Landi (categoria M20); un bronzo nei 50 monopinna per Annalisa Linguiti (categoria M50). Buoni piazzamenti per tutti gli atleti della squadra: Elio Autuori, Gaetano Pappalardo, Alfredo Longo, Amalia Savino, Vanessa Teixeira da Silva, Domenico Sansone, Pino Taddeo, Giuseppe Manzo.

Guidati dal responsabile tecnico e coach Giovanni Scariati, gli atleti della Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano hanno brillato, il 15 e 16 febbraio, ai Campionati italiani primaverili di Nuoto Pinnato di Lignano Sabbiadoro, in vasca lunga. Un’edizione da record, con ben 49 società provenienti da tutto lo stivale e un numero altissimo di atleti in gara. La Fun & Fitness ha conquistato uno straordinario quinto posto nella classifica generale a squadre, piazzandosi dietro solo ai colossi Bologna, Torino e Roma e affermandosi come prima società del Sud Italia. Argento nei 50 apnea e nei 50 monopinna, e bronzo nei 400 mono per Francesco Cianciulli (terza categoria); bronzo nei 400 pinne nei 200 pinne per Alessio De Mattia (seconda categoria); argento nei 200 pinne junior per Michele Avallone; Argento nei 50 apnea per Vittoria Cianciulli (seconda categoria); Bronzo nei 50 apnea per Alessandro Bassi (seconda categoria). Ma il vero capolavoro è arrivato dalle staffette: su 8 staffette in gara, tutte sono salite sul podio.

Nel dettaglio: Argento nei 4×100 monopinna (prima categoria femminile) con Aurora Stefania Thomas, Martina Ferrara, Sara Zottoli, Maria Grazia Carrafiello; argento nei 4×100 monopinna (terza categoria maschile) con Francesco Cianciulli, Christopher Costanza, Umberto Foglia, Alessandro Bassi; argento nei 4×100 pinne (terza categoria femminile) con Marta Calabrese, Ada Leo, Vittoria Cianciulli, Gaia Calabrese; bronzo nei 4×100 pinne (seconda categoria maschile) con Simone D’Agostino, Alessio De Mattia, Marco Foglia, Alessandro Bassi; argento nei 4×100 pinne (terza categoria mista maschi e femmine) con Alessandro Bassi, Marta Calabrese, Francesco Cianciulli, Vittoria Cianciulli; argento nei 4×50 (2 pinne e 2 monopinna) (prima categoria femminile) con Greta Petolicchio, Aurora Stefania Thomas, Vittoria Tancredi, Maria Grazia Carrafiello; bronzo nei 4×50 (2 pinne e 2 monopinna) (terza categoria femminile) con Marta Calabrese, Alice Fattorusso, Gaia Calabrese, Vittoria Cianciulli; bronzo nei 4×50 (2 pinne e 2 monopinna) (terza categoria maschile) con Alessio De Mattia, Alessandro Bassi, Christopher Costanza, Vittoria Cianciulli. Oltre ai medagliati, hanno dato un contributo prezioso con ottime prestazioni anche Lucia Di Rienzo, Sophia Pacelli, Mario Rossi e Luigi Vassallo.