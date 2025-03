Cavese, squillo salvezza: Vitale stende la Casertana (1-0) Il centrocampista decide il derby con una prodezza. Metelliani al dodicesimo posto

Vittoria pesantissima. La Cavese batte la Casertana (1-0) e centra un importante colpo che la avvicina alla salvezza. Al Simonetta Lamberti basta uno squillo di Vitale nel cuore del primo tempo per aggiudicarsi il derby. La Cavese sale al dodicesimo posto in classifica a quota 36 punti, con un margine di 5 punti sul Latina sedicesimo in classifica.

Vincenzo Maiuri conferma il 3-5-2 seppur senza Piana in difesa. In porta si rivede Boffelli. Davanti ancora la coppia Fella-Sorrentino. La partita stenta a decollare, con la Cavese che prova a dettare i ritmi. La prima chance importante capita sui piedi di Fella stoppato però da Zanellati (19’). E’ il preludio però al vantaggio dei metelliani: azione personale di Vitale che scarica un destro imparabile per l’estremo difensore della Casertana e fa esplodere il Simonetta Lamberti (21’). La Casertana non ci sta e prova a rimettere tutto in ordine ma Paglino (25’) e Bunino (29’) non trovano il colpo del pari. L’ultima chance del primo tempo è firmata Fella ma Zanellati è reattivo (42’).

Nella ripresa la Cavese prova a gestire il vantaggio e lascia il pallino del gioco alla Casertana però che fatica ad affacciarsi dalle parti di Boffelli. Ci prova Kontek senza fortuna mentre è ghiotta la chance che Vano spreca a pochi passi dalla porta metelliana (74’). Maiuri si affida all’estro di Chiricò al posto di un appannato Fella. La Casertana si affida all’ex Salernitana Kallon nel 4-2-4 finale. Zanellati tiene in vita la Casertana salvando prima su Chiricò (83’) e poi su Evangelisti (84’). Nel finale la Cavese gestisce. sfiora il raddoppio con Verde (95') e alla fine può esultare.