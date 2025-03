Pallamano, A Silver. Genea Lanzara, test di maturità contro la capolista Trieste I salernitani affronteranno una squadra imbattuta e già promossa in serie A Golg

Trasferta probante per la Genea Lanzara nell’ ottava giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A Silver. I salernitani, difatti, affronteranno l’imbattuta capolista Trieste, già neopromossa in serie A Gold. Un cammino eccellente per la compagine allenata da Carpanese, che vorrà senz’altro festeggiare l’ambito traguardo dinanzi al pubblico amico. Dal canto suo, la Genea Lanzara riuscì all’ andata ad impattare dinanzi al pubblico amico della Palumbo: bisognerà, dunque, ripartire da quella prestazione per cercare di arginare la corazzata avversaria.

“Ci attende una gara difficilissima contro la capolista - dichiara Pietro Russo della Genea Lanzara - il Trieste è già neopromosso in massima serie, questo fa ben intendere la caratura degli avversari i quali hanno dominato questo campionato di Serie A Gold. In settimana abbiamo lavorato tanto, soprattutto sull’aspetto mentale, consapevoli che ci attendono quattro finali e di non dover partire battuti in nessun match. A Trieste dovremo fare un’ottima partita, dare il massimo e lottare su ogni pallone”.

Dello stesso avviso è Giovanni Fiorillo: “Bisognerà impattare bene al match sin dai primi secondi, cercando di tenere il passo dei nostri avversari. Avremo delle assenze, abbiamo inoltre riorganizzato la squadra dopo la partenza di Bernachea ma già nel primo match contro Bologna abbiamo espresso un ottimo gioco. Siamo consapevoli di affrontare una corazzata, una squadra esperta e ben messa in campo, ma dovremo dare il tutto per tutto per cercare quella che risulterebbe un’autentica impresa”.

La gara Trieste – Genea Lanzara, diretta dai signori Tramontini e Sicher, andrà in scena sabato 8 marzo con fischio di inizio alle ore 19, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

8^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Salumificio Riva Molteno – Verdeazzurro; Team Mascalucia – Belluno; Haenna – Campus Italia; Trieste – Genea Lanzara; Romagna – Len Solution Carpi; Bologna United – Metelli Cologne.

LA CLASSIFICA: Trieste 33 pti, Salumificio Riva Molteno 25, Bologna United 24, Len Solution Carpi 19, Belluno 19, Metelli Cologne 17, Romagna 16, Genea Lanzara 15, Verdeazzurro 13, Haenna 13, Campus Italia 12, Team Mascalucia 10.