Cavese, il caos campionato ti avvicina alla salvezza: la situazione L'estromissione del Taranto costa tre punti agli aquilotti. Fari puntati sulla Turris

Il verdetto tanto atteso è alla fine arrivato: Il Taranto esce di scena dal girone C di serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato i pugliesi con l'esclusione dall'attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Una decisione che cambia anche la classifica. La Cavese perde tre punti in classifica ma resta ai piedi della zona playoff passando da 36 a 33 lunghezze.

L’attesa ora però si sposta su quello che è il caso Turris. In caso di estromissione anche della squadra campana, la Cavese perderebbe altri tre punti (ko all’andata al Simonetta Lamberti, vittoria per 1-2 in trasferta) ma si avvicinerebbe alla salvezza: il girone C si ritroverebbe con due squadre in meno e avrà una sola retrocessione. La stabilirà un playout tra le ultime due classificate, sempre che il loro distacco non sia superiore agli 8 punti; in quel caso, l’ultima retrocede direttamente in D. La situazione del Messina rischia di far saltare il banco.