Potenza-Cavese, Maiuri: "Andremo a fare la nostra partita" Il tecnico si affida al tandem Fella-Sorrentino. "I playoff non sono impossibili"

Dare continuità per continuare a sognare i playoff. Mentre la giustizia sportiva riscrive la classifica e cancella quasi del tutto la lotta salvezza, la Cavese va a Potenza con l’ambizione di provare il colpaccio. Dopo il bel successo di lunedì sera sulla Casertana, i blu foncè vanno a caccia di punti nella trasferta con i rossoblu (fischio d’inizio alle ore 17:30). Maiuri, squalificato, ripartirà dal 3-5-2 senza Piana in difesa ma con la coppia gol Fella-Sorrentino in campo dal 1’. “Affrontare il Potenza, squadra che sa gestire bene il possesso e ha automatismi consolidati. Dovremo essere bravi sia nella fase difensiva che offensiva, senza limitarci a subire il gioco avversario. Andremo lì per fare la nostra partita, consapevoli del valore dell’avversario ma anche delle nostre possibilità”.

Per Maiuri l’obiettivo è raggiungere quota 39 punti ma sogna i playoff: "Nel girone d’andata abbiamo raccolto 26 punti in 19 gare, una media positiva che ci permette di rimanere in corsa per i play-off. Lo scorso anno, la squadra che ha ottenuto l’ultimo posto utile per gli spareggi ha chiuso con 51 punti, quindi raggiungere quota 52 potrebbe essere sufficiente per accedere all’ottava posizione".

POTENZA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Verrengia, Milesi, Rillo; Castorani, Felippe, Siatounis; Rosafio, Caturano, Petrungaro. Allenatore: De Giorgio.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Pereti, Loreto; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano; Fella, Sorrentino. Allenatore: Scotto (Maiuri squalificato).