Pallamano A2. Rari Nantes Salerno straripante: battuto Latina 18-8 Terza vittoria consecutiva nel girone di ritorno per i salernitani

Terza vittoria consecutiva nel girone di ritorno per la Check-Up Rari Nantes Salerno, che alla "Simone Vitale" supera nettamente il Centro Nuoto Latina con un perentorio 18-8, proseguendo la rincorsa verso la vetta della classifica.

?????? ???????????????? ???????????????? ?????? ???? ????????

In occasione della Festa della Donna, prima del fischio d’inizio, le squadre sono state accompagnate a bordo vasca dalle atlete della formazione amatoriale femminile giallorossa. Un gesto simbolico per promuovere "Pink Waterpolo", il progetto avviato alla piscina "Nicodemi" e fortemente caldeggiato dalla società per rilanciare la pallanuoto femminile in città, una disciplina con profonde radici a Salerno.

Il club continua la ricerca di giovani e giovanissime dai 10 ai 15 anni che vogliano mettersi alla prova in questo sport e contribuire alla crescita del movimento femminile.

?????????????? ??????????????????????: ???? ??????????????

L’andamento del match non ha mai lasciato spazio a dubbi, con la squadra di coach Christian Presciutti padrona del gioco in tutte e quattro le frazioni.

Alessio Privitera sugli scudi con una cinquina, seguito da capitan Luongo (3 reti), Chianese e De Freitas (doppietta ciascuno). A segno anche Pica, Gallozzi, Parrilli, De Simone e Fortunato.

L’ultimo gol della giornata porta la firma di Pietro Iannicelli, classe 2010, giovane promessa e ultimo esponente di una famiglia storicamente legata al club. Il papà Marco e gli zii Gennaro e Giuseppe (quest'ultimo anche presidente) sono stati atleti di spicco della squadra tra gli anni '80 e '90.

???? ??????????????????????????

Così Coach Christian Presciutti commenta la prestazione dei suoi: "I ragazzi sono stati bravi a impostare subito il nostro gioco ed a non avere cali di concentrazione. Ho visto anche più brillantezza nelle transizioni nonostante sia un periodo dove stiamo lavorando tanto. Stiamo crescendo, continuiamo così."

???????????????? ??????????: ???? ?????????? ??????????????????????

Sabato 15 marzo, alle ore 17:00, Vassallo e compagni torneranno in vasca per il derby contro la Rari Nantes Arechi.

??????????????????

??????????-???? ??.??. ?????????????? - ??.??. ???????????? ????-??

??????????-???? ??.??. ??????????????: A. Milione, M. Luongo 3, A. De Simone 1, C. Sanges, R. Agulha De Freitas 2, D. Gallozzi 1, A. Fortunato 1, P. Iannicelli 1, A. Chianese 2, G. Parrilli 1, A. Privitera 5, D. Pica 1, G. Vassallo, P. Borsellino. All. Presciutti

??.??. ????????????: D. Candidi, G. De Bonis, F. Tonon 1, G. Ambrosini 2, F. Tarquini, D. Caponero 1, M. Giugliano 1, A. Lucci 1, A. Barela 1, G. Capezzone De Joannon 1, E. Schettino, A. Cerrocchi, R. Giannotti, A. Garcia. All. Criserà

Arbitri: Ialeggio e Magnesia

Note:

Parziali: 5-2, 3-1, 3-2, 7-3

Usciti per limite di falli: De Simone (S), Gallozzi (S), Borsellino (S), Giugliano (L) nel quarto tempo

Superiorità numeriche: Salerno 4/9 + 2 rigori, Latina 4/14 + 3 rigori

Spettatori: circa 200