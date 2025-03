Givova Scafati Basket ko a Trieste (88-75) LegaBasket Serie A, Ramondino: "Dobbiamo essere più fisici, determinati e cattivi"

Sconfitta a Trieste per la Givova Scafati con il risultato di 88-75. "Trieste ha giocato meglio di noi. In trasferta, contro questo tipo di avversario, credo che per stare in partita si debba di giocare, per assurdo, meglio in attacco che in difesa, e su questo siamo stati molto discontinui. - ha spiegato il coach della squadra gialloblu, Marco Ramondino - Siamo riusciti a trovare tante volte i nostri lunghi vicino al ferro in condizioni di vantaggio e non siamo riusciti a finire. La grande giocata di Ruzzier sul finire di terzo quarto ci ha dato uno schiaffo pesante, perché credo che in attacco stessimo raccogliendo meno di quanto costruito; nel quarto periodo, con l’aggressività e la fiducia di Trieste che sono salite e la nostra inconsistenza nel gioco vicino a canestro è diventato tutto più difficile, anche il nostro gioco perimetrale. Grandi meriti di Trieste, noi dobbiamo sicuramente essere più fisici, più determinati, più cattivi tra virgolette per finire i possessi sia offensivi che difensivi: anche oggi 16 rimbalzi d’attacco concessi vuol dire che tante volte riusciamo a fare delle buone difese e non concretizziamo il possesso difensivo catturando il rimbalzo. Dobbiamo migliorare in questo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventunesima Giornata

Pallacanestro Trieste - Givova Scafati 88-75

Parziali: 17-24, 22-10, 26-23, 23-18

Trieste: Obljubech, Reyes 4, Deangeli 2, Uthoff 17, Ruzzier 18, Campogrande ne, Candussi 8, Brown 5, Brooks 11, McDermott 9, Johnson 14. All. Christian

Scafati: Gray 12, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 10, Ulaneo ne, Sorokas 10, Miaschi 11, Pinkins 8, Pezzella ne, Cinciarini 11, Maxhuni 4, Jovanovic 9. All. Ramondino