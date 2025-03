Cavese, che peccato! Il Messina rimonta gli aquilotti (3-3) Inizio ripresa da urlo per i metelliani. Luciani fa tripletta e cancella il match-point salvezza

La Cavese spreca il primo match-point salvezza. Al Simonetta Lamberti, i metelliani pregustano la vittoria decisiva sul Messina ma si fanno riprendere sul 3-3 finale. Metelliani ora a quota 32 punti, con i playoff lontani tre punti.

Maiuri riparte dal 3-5-2 ma con novità di formazione: in attacco ci sono Chiricò e Sorrentino, con Fella che va in panchina. Il Messina ha necessità di punti e approccia con personalità, sfiorando due volte il gol con Luciani (4’) e Petrucci (24’). Alla mezz’ora arriva il vantaggio ospite: Lia pennella per Luciani che fa secco Boffelli (30’). Prima dell’intervallo Luciani si divora due volte nella stessa azione il gol del raddoppio (46’).

Dall’intervallo esce una Cavese a trazione anteriore con Fella al posto di Vitale. Pronti-via ed è Chiricò a realizzare il gol del pari: rigore conquistato da Loreto, l’ex Catania sbaglia dagli undici metri ma sulla ribattuta sigla l’1-1 (49’). Due minuti e arriva il sorpasso: Fella dal limite fa esplodere il Simonetta Lamberti (51’). La Cavese vola e trova il tris con Sannipoli che di testa fa secco Meli (57’). Neanche il tempo di festeggiare che il Messina si riporta in partita con Luciani (59’). L’attaccante è infermabile e firma la sua tripletta superando Boffelli e fissando il punteggio sul 3-3 (61’). Nel finale la Cavese prova a rimettere il naso avanti ma non riesce a pungere, accontentandosi del pari finale.