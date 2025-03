Foggia-Cavese, le probabili formazioni. Maiuri: "Mi aspetto una grande prova" Il tecnico lancia Verde al fianco di Fella. "Cancellato il Messina, ora vogliamo correre"

Prova d’orgoglio. Dopo le stoccate di mister Maiuri nel post-Messina per il rocambolesco 3-3, la Cavese va a Foggia con la volontà di dare un segnale forte al proprio campionato (fischio d’inizio alle ore 15:00). In Puglia, il tecnico metelliano è pronto a ripartire dal 3-5-2, ritrovando Piana in difesa e con Fella-Verde coppia gol designata a partire dall’inizio. Non disponibili Loreto e Fornito, rimasti in Campania. Per la Cavese sarà l’ennesima trasferta da vivere senza l’apporto del proprio pubblico: nuovo divieto per i tifosi blufoncè, in una stagione fatta di semafori rossi per le sfide lontano dal Simonetta Lamberti.

“Mi aspetto una grande prova”. Vincenzo Maiuri suona la carica in conferenza stampa: “Abbiamo capito che non siamo riusciti a fare ciò che volevamo contro il Messina. È questione di maturità. Ricordiamo però che abbiamo fatto, sulla carta, 38 punti con sette partite ancora da disputare. C'è da migliorare ed è lì che andremo a insistere. Veniamo da cinque risultati utili consecutivi, sono nove punti in cinque partite e sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. Una partita complicata ci può stare, soprattutto nel turno infrasettimanale”.

FOGGIA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Zunno; Tascone, Da Riva, Gala; Orlando, Touho, Emmausso.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Piana; Rizzo, Pezzella, Sannipoli, Vitale, Marchisano; Fella, Verde.