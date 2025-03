Foggia-Cavese 0-1, colpaccio esterno dei metelliani: agganciato il decimo posto Un gol di Verde in apertura di gara decide il match

Foggia-Cavese 0-1 rilancia i metelliani nella corsa playoff. Oltre a blindare la permanenza in serie C, gli aquilotti espugnano lo Zaccheria con un super gol di Verde e si prendono il decimo posto in classifica a quota 35 con Giugliano e Juventus Under 23.

Maiuri si affida al 3-4-2-1 con Chiricò e Fella alle spalle di Verde. La Cavese fa la partita e mette subito alle corde il Foggia. Proprio Chiricò si accende subito ma sbatte su De Lucia (9’). Preludio al gol del vantaggio di Verde: girata dell’attaccante che sblocca il match (10’). Il Foggia è tutto in uno squillo di Orlando (16’) mentre la Cavese è padrona del campo e flirta con il raddoppio prima con Pezzella (24’), poi con Chiricò (29’). Nel finale di tempo è ancora l’ex Catania a sfiorare il 2-0 (41’).

Si ferma Verde all’intervallo per un problema fisico. Al suo posto dentro Vigliotti. Proprio il giovane attaccante si fa ipnotizzare dal portiere rossonero (56’). Touho impegna Lamberti, bravo a bloccare la conclusione del pugliese. La Cavese ha due match-point ma Vitale e Vigliotti lasciano la gara aperta. Emmausso sbatte su Evangelisti (77’). Nel finale non succede nulla, con la Cavese che può festeggiare.