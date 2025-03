Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno inarrestabile: battuta la Rari Nantes Arechi I giallorossi vincono 17-4 il derby cittadino

La Check-Up Rari Nantes Salerno ha affrontato la BricoBros Rari Nantes Arechi nel derby cittadino valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A2. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i giallorossi, che si sono imposti con il punteggio di 4-17.

Il racconto della gara

L’avvio di partita è caratterizzato da una fase di studio tra le due squadre. Bisogna attendere oltre cinque minuti per il primo gol dell’incontro, siglato da Privitera, che sblocca il punteggio per la Check-Up Rari Nantes Salerno. Poco prima della sirena, Sifanno raddoppia, chiudendo il primo parziale sullo 0-2.

Nel secondo tempo, la Rari aumenta i giri: De Simone trova subito il terzo gol, seguito dalla rete su rigore di Privitera. L’Arechi prova a reagire con il gol di Gregorio, ma i giallorossi rispondono immediatamente con altre tre marcature firmate Privitera, De Freitas e Fortunato, portandosi all’intervallo lungo sul 1-7.

Il terzo quarto vede la Check-Up RN Salerno mantenere il controllo del match, con Sifanno e Parrilli che allungano ulteriormente il divario. L’Arechi trova la rete con Apicella, ma la Rari risponde con un gol in superiorità numerica di Privitera, andando all’ultimo quarto con ben 7 reti di vantaggio.

Nell’ultimo quarto, i giallorossi offrono uno spettacolo di reti, con un parziale di 1-7. De Freitas segna subito, seguito da Luongo. L’Arechi trova la rete di Gregorio, ma la Rari continua a macinare gioco e va a segno con De Freitas, Fortunato, Sanges e Chianese, entrambi in superiorità numerica, prima della rete finale ancora di De Freitas. Il derby si chiude con un netto 4-17.

Le dichiarazioni post-partita del tecnico Christian Presciutti:

“Concludiamo un ciclo di quattro partite in cui, pur consapevoli del divario tecnico, l’aspetto più importante era la tenuta mentale e la concentrazione. Devo dire che anche oggi i ragazzi hanno affrontato il derby con il giusto approccio, mantenendo alta l’attenzione difensiva, un aspetto su cui stiamo lavorando molto.

Ora ci attende un nuovo ciclo di gare, a partire da sabato contro la Lazio, una sfida tutt’altro che semplice. Il livello si alza e dovremo farci trovare pronti per affrontare queste partite con la giusta mentalità. Il nostro obiettivo resta quello di crescere e proseguire il nostro percorso.”

TABELLINO

Arbitri: Naccari e Barra

Note: Uscito per limite di falli: Iannicelli (A) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Arechi 0/8 + 2 rigori, Salerno 3/12 + un rigore. Spettatori: circa 200

Prossimo appuntamento:

Sabato 22 marzo 2025, ore 18:00 – Check-UP RN Salerno vs SS Lazio Nuoto – Piscina Comunale Simone Vitale