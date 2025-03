Hockey su pista. Roller Salerno, doppia sconfitta contro Giovinazzo Grave infortunio per il giovane Giorgio Giudice

La Roller Salerno Under 23 ha affrontato il doppio impegno contro il Giovinazzo, incassando due sconfitte: 14-2 in trasferta e 4-2 nella gara di ritorno al Palatulimieri.

Il dirigente accompagnatore della Roller Salerno, Giuseppe Durante ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, riconoscendo la forza degli avversari: “Abbiamo incontrato una squadra molto forte all’andata, con giocatori di A1 in rosa. Nel primo tempo abbiamo retto bene, ma nel secondo siamo crollati anche a causa della rosa ridotta, con un solo cambio a disposizione”.

Nella sfida casalinga, la Roller ha offerto una prestazione di alto livello, ma un grave infortunio ha condizionato il match. Giorgio Giudice è stato colpito al volto da un tiro violento, riportando una frattura alle ossa mascellari e 15 punti di sutura interni ed esterni. Dopo l’uscita forzata del giocatore, la gara ha preso un’altra direzione.

A sostituirlo è stata Simona Condò, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la Roller Salerno. Nella partita ha debuttato anche il giovane talento salernitano Manuel Masullo.

La Roller Salerno si prepara ora a un weekend impegnativo:

• Sabato 22 marzo 2025 sfida casalinga contro la capolista Castiglione in Serie A2.

• Domenica 23 marzo 2025 derby di Serie B contro l’Eboli.

Due gare cruciali per riscattarsi e dimostrare il valore della squadra.