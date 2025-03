Pallamano A1. Jomi Salerno a caccia di continuità: nuovo esame in trasferta Sabato sfida contro Leno, Gislimberti: "Vogliamo imporre il nostro gioco"

Dopo la convincente vittoria contro Brixen la Jomi Salerno si prepara in vista della partita contro Leno. La sfida valida per la ventesima giornata della regular season, vedrà le ragazze di Thierry Vincent impegnate nella giornata di sabato 22 marzo. Le due squadre scenderanno in campo alla Handball Arena di Leno, alle ore 15. All’andata le salernitane si imposero con il risultato di 32-15 al termine di una partita sofferta nel primo tempo, ma ben gestita nel secondo. In seguito le parole di Aurora Gislimberti: “Contro Brixen abbiamo disputato una buona partita tuttavia ci è mancata un po’ di precisione davanti alla porta. Inoltre tutte hanno trovato il loro spazio e questo è molto importante. All’andata contro Leno, non fu una partita semplice: il primo tempo finì in parità. Stiamo lavorando molto a livello tattico, vogliamo imporre il nostro gioco sin dai primi minuti”.