Calcio a 5. Feldi Eboli nella storia: a Jesi arriva la prima Coppa Italia I salernitani hanno battuto 4-2 Genzano, è il terzo trofeo in bacheca

La Feldi Eboli vince la Coppa Italia 2025, la ricerca è conclusa, quel tassello mancante che sembrava sempre sfuggire via è stato trovato e raccolto con successo. Il mosaico prende finalmente vita e le volpi ebolitane diventano la prima squadra del sud Italia nella storia del futsal a vincere Scudetto (2023), Supercoppa Italiana (2024) e Coppa Italia (2025). Tutti i trofei nazionali ora sono nella bacheca dei rossoblù, che al PalaTriccoli di Jesi superano nella finalissima l’Ecocity Genzano per 4-2 e alzano al cielo la terza coppa in tre anni.

A farlo è come di consuetudine il capitano Carlos Dalcin, lui che insieme a Calderolli, Caponigro e Caruso aveva solo sfiorato il successo in questa competizione, in quella finale contro l’Italservice Pesaro dell’aprile 2021.

La Feldi porta a casa la coppa grazie ad un primo tempo da sogno dove trova la rete del vantaggio con Caruso e poi raddoppia con la firma di Thiago Lemos, il numero 20 calcia al volo su una palla vagante in area e fulmina Mammarella sul suo palo. Il tris arriva poco dopo dai piedi di Selucio, il numero 77 sbuca su un tiro sporco di Espindola e sorprende la difesa dell’Ecocity per il 3-0 Feldi Eboli. I laziali giocano subito la carta del portiere di movimento e a meno di 2 minuti dal termine della prima frazione Taborda trova l’angolo giusto per riaprire la gara e battere un, fino a quel momento, insuperabile Dalcin. Nella ripresa Genzano trova un gol da applausi con Nem, che salta con un sombrero Ugherani e fa fuori anche Venancio e Dalcin depositando in rete la seconda marcatura per i laziali. Dopo una lunga e strenua difesa le volpi chiudono definitivamente la pratica con Venancioche sigla la rete del 4-2 e regala ai rossoblù la prima Coppa Italia della loro storia.

Immancabile il commento commosso del presidente Gaetano Di Domenico che sottolinea l’importanza della forza del gruppo e lancia la sfida verso sogni ancora più grandi:

“Grande gioia, grande commozione e grandissime emozioni. Il nostro hashtag dice “tutti insieme” non per caso, perchè siamo un gruppo unito dentro e fuori dal campo anche con chi oggi non è qui e chi lavora dietro le quinte, siamo la prima quadra del Sud a vincere tutti e tre i titoli, ora il sogno sarebbe puntare all’Europa ma calma perché c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Ovviamente è una battuta, perchè prima bisognerebbe portare a Eboli un secondo Tricolore e lavoreremo per questo, non vogliamo fermarci”.