Il Baronissi in evidenza sui campi della Scuola Calcio Lazio Il presidente Siniscalco: "Oggi è stata una giornata speciale"

Una giornata di sport, passione e amicizia ha illuminato i campi della Capitale, dove i giovani talenti dell’ASD Baronissi Calcio 2010 hanno vissuto un’esperienza indimenticabile accanto agli amici della S.S. Lazio.

Un evento fatto di emozioni, sorrisi e tanto impegno, in cui il calcio ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un semplice gioco: è condivisione, rispetto e voglia continua di migliorarsi. Le partite disputate a Roma sono state lo specchio del lavoro quotidiano portato avanti dai tecnici del Baronissi, ma soprattutto del cuore e della determinazione dei ragazzi in campo.

“Oggi è stata una giornata speciale per il nostro Baronissi Calcio. Insieme agli amici della Scuola Calcio Lazio, abbiamo vissuto un’esperienza che va ben oltre il risultato: una giornata di crescita, amicizia e condivisione. Ricevere i complimenti dallo staff della Lazio per l’impegno, la passione e l’educazione dei nostri ragazzi è motivo di grandissimo orgoglio per tutta la società e per i nostri mister”, le parole del presidente Tony Siniscalco.

"Siamo solo all’inizio e le novità legate alla nostra affiliazione con la Lazio non sono ancora finite… anzi! Vogliamo continuare a regalare sogni a ciascuno di questi piccoli calciatori, perché la loro felicità è la nostra più grande ricompensa. Permettetemi di ringraziare a nome di tutti il responsabile scuola calcio Gaetano Caparotti e il direttore Guido Scarano per il lavoro straordinario che ci ha portato a questa storica affiliazione con la Lazio".