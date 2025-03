Scommesse sulla serie A di basket, ombre su Napoli e Scafati: "Siamo parte lesa" La Procura Federale ha aperto un'inchiesta sulle statistiche. Aliberti: "Non s'infanghi il club".

Un servizio televisivo della trasmissione “Le Iene” ha sollevato ombre sul mondo del basket e, in particolare, su possibili alterazioni delle rilevazioni di statistiche di alcune partite di basket della serie A maschile. In pratica il sospetto è che siano state fornite statistiche errate (in particolare legate agli assist) per agevolare gli scommettitori. Una vicenda su cui La Procura Federale ha già fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per verificare la fondatezza della questione e adottare eventuali provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni, come riferito dal presidente di Lega, Umberto Gandini, riguarderebbero la Givova Scafati ed il Napoli Basket, società che si sono dette estranee rispetto ai fatti contestati.

La posizione della Givova Scafati

Il club dell'Agro, lo scorso 20 marzo, ha anche diffuso una nota ufficiale, precisando che “nessun tesserato risulta coinvolto negli avvenimenti oggetto di indagini” e annunciando la volontà di tutelare la propria immagine in ogni sede “civile e penale”. Al tempo stesso la Givova Scafati ha sostituto “precauzionalemente” i “collaboratori esterni addetti alla rilevazione statistica e di aver proceduto alla risoluzione di ogni tipo di rapporto con il responsabile della comunicazione del club”.

Napoli Basket: "Siamo parte lesa"

Nelle scorse ore anche il Napoli Basket ha diffuso una nota stampa: “A seguito della segnalazione ricevuta dalla Legabasket e della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazioni statistiche errate relative a due gare del campionato in corso, la S.S. Napolibasket S.r.l. si è immediatamente attivata onde verificare le circostanze segnalate con l'addetto alle statistiche gara, non tesserato per il Club. Lo stesso, nell'ammettere la propria esclusiva responsabilità personale per l'alterazione di alcune statistiche delle suddette 2 gare, ha rinunciato immediatamente al suo incarico.

La S.S. Napolibasket S.r.l., si dichiara, pertanto, completamente estranea ai fatti nonché parte lesa, ed è a disposizione delle autorità competenti, cui ha già riferito quanto appreso, riservandosi di agire a propria tutela in ogni sede”.

Il sindaco di Scafati: "Non s'infanghi l'immagine del club"

Anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha voluto esprimere vicinanza alla società cittadina.“Crediamo nella buona fede della Società Scafati Basket che tra l’altro ha smentito categoricamente ogni tipo di coinvolgimento in questa vicenda dichiarandosi assolutamente estranea. Siamo convinti che quanto di buono è stato prodotto in questi anni in termini di immagine, socializzazione, coinvolgimento oltre che di successi sportivi non possa essere infangato da un episodio, per il quale se dovessero esserci responsabili, riteniamo sia giusto vengano assicurati alla giustizia: decenni di storia sportiva non possono essere cancellati”.

Raccolta statistiche gare Serie A: Nota FIP-LBA

In giornata il caso è finito all'attenzione anche del Consiglio Federale della FIP. "Il Consiglio federale, ascoltato il Presidente LBA Umberto Gandini in merito alla vicenda della raccolta delle statistiche di gioco in alcune gare di Serie A, ha preso atto con soddisfazione delle iniziative adottate dalla stessa LBA nelle scorse settimane in attesa degli esiti degli esposti depositati presso la Procura Federale e presso la Procura della Repubblica di Bologna".