Pallamano, A Silver. Genea Lanzara, esame salvezza contro il Romagna I salernitani avranno a disposizione anche l'ala destra Lorenzo Fragnito

Una sfida che si prospetta quasi decisiva per il destino della Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A Silver. Il penultimo turno stagionale pone ai salernitani una sfida ardua, poiché in trasferta, contro il Romagna in quel di Faenza. Ambo le squadre sono appaiate a quota 17 punti in classifica, dunque entrambe nella lotta per evitare i playout e centrare la salvezza diretta. All’andata i salernitani si imposero tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo col punteggio finale di 33-26. A disposizione del sodalizio presieduto da Domenico Sica anche l'ala destra Lorenzo Fragnito: il mancino ha già esordito nel match casalingo dello scorso sabato, andando anche a segno.

“Quella di sabato sarà una sfida importante per tutte e due le squadre – dichiara Pietro Russo della Genea Lanzara – dunque mi aspetto una gara molto combattuta, su un campo difficile, con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. In settimana abbiamo lavorato duramente per correggere alcune situazioni che ci siamo portati dietro dalla sfida contro Mascalucia, abbiamo studiato i nostri avversari nel migliore dei modi e venderemo cara la pelle poiché abbiamo necessità di conquistare i due punti”.

“Per noi è una partita fondamentale ai fini della classifica – dichiara Giovanni Fiorillo della Genea Lanzara – il Romagna è una squadra molto attrezzata, probabilmente non è riuscita ad esprimersi al 100% nel corso di questa stagione, può inoltre vantare giocatori molto esperti nel roster tra cui Stabellini. Sarà difficile ma non impossibile, daremo il tutto per tutto.

La gara Romagna – Genea Lanzara, diretta dai signori Fasano e Lorusso, andrà in scena sabato 29 Marzo con fischio di inizio alle ore 19:00, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

10^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Campus Italia – Molteno; Trieste – Verdeazzurro; Carpi – Belluno; Romagna – Genea Lanzara; Mascalucia – Cologne; Bologna – Haenna.

LA CLASSIFICA: Trieste 35 pti, Salumificio Riva Molteno 27, Bologna United 24, Belluno 23, Metelli Cologne 21, Len Solution Carpi 20, Genea Lanzara 17, Romagna 17, Haenna 17, Verdeazzurro 15, Campus Italia 14, Team Mascalucia 10.