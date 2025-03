ll Club Scherma Salerno riscrive la storia: doppio titolo italiano nel fioretto A Piacenza le formazioni schierate dal maestro Autuori hanno offerto autentiche prove di forza

Doppio titolo italiano a squadre di serie B2 per il Club Scherma Salerno. Nel solco di una grande tradizione, il fioretto salernitano si riprende la sua storia: due scudetti di categoria e ovviamente altrettante promozioni nella categoria superiore, la B1. È accaduto ai Campionati Italiani per società in corso a Piacenza, dove le formazioni schierate dal maestro Marco Autuori hanno offerto delle autentiche prove di forza.

In serie B2 maschile ha trionfato la squadra composta da Simone Citarella, Giuseppe Di Martino e Jean-Charles Besnault. Percorso netto per i fiorettisti Club Scherma Salerno: due vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, un secco 45-13 contro Colle Val d’Elsa negli ottavi, poi nei quarti il successo per 45-33 contro l’Accademia Fermo e in semifinale una battaglia contro il Cus Cagliari, che ha visto i salernitani imporsi con il risultato di 45-43. Con lo stesso punteggio, al termine di una finale emozionante, Citarella, Di Martino e Besnault hanno battuto il CH4 Sporting Torino salendo così sul gradino più alto del podio.

Dedica speciale per l’amico e compagno di sala Giuseppe Cupo, pronto a lasciare almeno per un po’ la pedana per una nuova avventura in Accademia Aeronautica.

Club Scherma Salerno campione anche in serie B2 di fioretto femminile con le firme di Anna Marie Maisto, Giorgia Memoli ed Emily Parra. Il team salernitano, grazie a un girone perfetto, ha saltato di diritto gli ottavi di finale e ha dominato nei quarti su Trapani (45-5), per poi superare in semifinale la Schermabrescia per 54-26. In finale il terzetto Maisto-Memoli-Parra ha sconfitto con il risultato di 45-28 Circolo Scherma Mestre conquistando così il titolo italiano di categoria.

Grande gioia per tutto lo staff del Club Scherma Salerno guidato dal maestro Autuori – con lui Stefano Apolito, Luca Bottiglieri, Valentina Iemma e Francesco Lauro Izzo – per un doppio successo che va ad arricchire ulteriormente la bacheca della società presieduta da Valerio Apolito. Il palmares della società di via Laurogrotto vola infatti a quota 30 titoli italiani vinti nella sua storia grazie alla doppietta di Piacenza, che conferma l’eccellenza nazionale del fioretto salernitano.