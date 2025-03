Givova Scafati Basket ko a Varese: la Openjobmetis vince 95-82 Ramondino: "Non siamo riusciti a finalizzare con continuità e questo ci ha penalizzato"

Quinta sconfitta consecutiva e penultimo posto con 12 punti per la Givova Scafati, ko a Masnago contro la Openjobmetis Varese con il risultato di 95-82 nella ventiquattresima giornata di LegaBasket Serie A. Jaylen Hands risulta dominante nel match con 42 punti. "Congratulazioni a Varese per il successo conquistato con merito. Quest’oggi abbiamo evidentemente pagato una scarsa percentuale al tiro, soprattutto dalla distanza, sebbene la costruzione, la ricerca delle soluzioni più opportune e la voglia di cercarsi muovendo la palla e trovando tanti assist non siano stati affatto elementi trascurabili. - ha spiegato il coach della Givova, Marco Ramondino - Purtroppo non siamo riusciti a finalizzare con continuità e questo ci ha penalizzato, ancor più al netto dei meriti dei nostri avversari, bravi con la prima linea della difesa a negarci le penetrazioni”

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiquattresima Giornata

Openjobmetis Varese - Givova Scafati 95-82

Parziali: 23-21, 23-17, 29-20, 20-24

Varese: Akobundu-Ehiogu 8, Alviti 6, Mitrou-Long 11, Bradford 2, Tyus 5, Librizzi 16, Reghenzani ne, Esposito 2, Assui N’Guessan 3, Fall ne, Hands 42. All. Kastritis

Scafati: Zanelli 14, Anim 11, Sangiovanni ne, Ulaneo ne, Sorokas 11, Pezzella ne, Miaschi 12, Pinkins 10, Cinciarini 7, Maxhuni 6, Jovanovic 4, Akin 7. All. Ramondino

Arbitri: Lo Guzzo, Bettini, Valleriani