Piloti ACI Salerno alle Premiazioni nazionali Aci Sport Riconoscimenti prestigiosi per l'Ente presieduto da Vincenzo Demasi

A Roma presso la sede nazionale dell’ACI, premiati i piloti Slalom e Supersalita con Tessera Aci e Licenza Sportiva presso l’Automobile Club Salerno. Ottimo bottino di premi che arricchiscono il palmares dell’Automobile Club Salerno sono arrivati dalle premiazioni dei Campioni Italiani dell’Automobilismo, che si sono svolte a Roma domenica 30 marzo.

I piloti dell’Ente presieduto da Vincenzo Demasi si sono distinti nel tricolore Slalom ed in quello Supersalita.

Domenico Murino è Campione Italiano Slalom Under 23, un successo che il giovanissimo driver della Tramonti Corse si è meritato con una stagione 2024 impegnativa e gratificante in cui ha vinto anche il titolo di Gruppo N. Nella categoria Kart Cross è stato premiato Giuseppe Esposito come Campione Italiano.

Entrambi i piloti hanno ricevuto il premio ed i complimenti dal Presidente della Commissione Slalom ACI Sport, Marco Cascino.

Nella articolata ed intensa giornata romana di premiazioni, consegnati anche i riconoscimenti per i protagonisti della Velocità Salita. Salvatore Tortora è Campione Italiano TCR, vinto al volante della Peugeot 308, anche il driver di Cava de Tirreni nei colori Tramonti Corse e pensa alla nuova stagione ed a nuove strategie per difendere l’ambito titolo.

Il titolo di Campione Italiano Racing Start vetture aspirate lo ha conquistato il bravo Antonio Vassallo al volante della Ranault Clio RS, vettura sulla quale il pilota ACI Salerno scommette anche per il 2025. Ha vinto la Coppa di classe 1600 turbo Alessandro Tortora, fratello di Salvatore ed anche lui in forza alla Tramonti Corse, che ha annunciato sviluppi e nuove soluzioni per la vincente Peugeot 106 sovralimentata.

Arrivata a Salerno anche la Coppa di Campionato Italiano Velocità Montagna sud della classe Racing Start RSD 2.0, vinta da Graziano Giordano sulla MINI, che con la sua stagione ha arricchito i successi tricolori di Tramonti Corse.