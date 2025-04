Pallamano A1. Jomi Salerno, a Ferrara ultimo atto della regular season Barreiro: "Vogliamo dimostrare di essere all'altezza degli impegni che ci attendono"

Sabato 19 aprile, con fischio d’inizio fissato alle ore 19, l’Ariosto Ferrara ospiterà la Jomi Salerno nell’ultima giornata della regular season del campionato di Serie A1 femminile di pallamano. La formazione salernitana occupa attualmente il terzo posto in classifica e vuole chiudere il campionato con una prestazione solida, lasciandosi alle spalle la sconfitta interna maturata prima della sosta contro Erice. Dall’altra parte, l’Ariosto – matematicamente salva e fuori dalla corsa playoff – cercherà di salutare il proprio pubblico con una prestazione di spessore, riscattando lo stop subito a Pontinia nell’ultimo turno.

Esame di maturità per i play-off scudetto

Il campionato è rimasto fermo per due settimane per lasciare spazio agli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2025, che hanno visto protagonista la nazionale italiana nella doppia sfida contro la Romania. La gara d’andata tra le due formazioni, disputata a Salerno, si concluse sul punteggio di 36-30 in favore della Jomi. Un risultato che, tuttavia, non racconta fino in fondo l’andamento di una partita combattuta ed equilibrata, decisa solo nei minuti finali dall’allungo delle campane. Con la regular season ormai agli sgoccioli, l’attenzione si concentra ora sul mantenere alta la concentrazione e ritrovare ritmo in vista degli impegni futuri. Per l’Ariosto, sarà l’occasione per chiudere il campionato davanti ai propri tifosi con una prestazione d’orgoglio; per Salerno, un test importante per ritrovare continuità e fiducia prima dei playoff scudetto.

Barreiro carica: "Chiudiamo nel modo giusto"

In casa Jomi si respira grande concentrazione, come confermato dalle parole di Martina Barreiro: "In queste due settimane di sosta, avendo molte giocatrici impegnate con le nazionali, abbiamo lavorato soprattutto sull'aspetto fisico e mentale per non perdere la concentrazione in questo impegnativo finale di stagione. Adesso che la squadra è al completo, ci stiamo dedicando molto alla tattica per affrontare l'ultima sfida della regular season. Quest'ultima partita sarà molto importante per noi, vogliamo portare a casa questi due punti per chiudere al meglio il campionato e arrivare ai playoff in gran forma. Stiamo lavorando tantissimo, vogliamo dimostrare di essere all'altezza degli impegni che ci attendono, daremo il massimo".