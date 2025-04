Juventus NG-Cavese, Maiuri: "Vogliamo raggiungere qualcosa d’impensabile" I metelliani vogliono agganciare il treno playoff. Maiuri perde tre calciatori

Scontro diretto playoff. La Cavese si gioca le ultime fiches per accedere alla post-season. Domani pomeriggio, alle ore 18:30, la squadra metelliana affronta la Juventus Next Gen, al decimo posto con tre lunghezze di vantaggio sui metelliani. Un ultimo appello per la Cavese, a caccia di un exploit dopo i due ko di fila con l’Audace Cerignola e con il Catania. Il tecnico non si scompone sull’aspetto tattico, con il 3-5-2 ancora favorito sul 4-3-3. Mancheranno Lamberti tra i pali, fermato da un problema al ginocchio, Fornito per una sindrome influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi, e Rizzo, out per un problema muscolare.

Maiuri suona la carica

In conferenza stampa, le parole di Vincenzo Maiuri: “Le due sconfitte di fila hanno dato fastidio a tutto l’ambiente, dalla società arrivando fino alla tifoseria. Ora vogliamo riscatto e lo faremo cercando una prestazione importante che non era mancato né con l’Audace Cerignola che con il Catania. Però purtroppo conta solo il risultato che ci dice di dover fare qualcosa in più per vincere le partite. Ne abbiamo parlato con la squadra e in settimana ho visto, come sempre, grande dedizione. Abbiamo l’obbligo di crederci nei playoff, dimostrandolo con i fatti e non solo con le parole.

Tanti giovani in campo? Affrontiamo una delle squadre più giovani anche se per loro parla anche il compito per cui militano in serie C. Personalmente non cambia niente, anzi voglio vedere ragazzi assatanati, con grande appartenenza, cercando di raccogliere qualcosa d’impensabile. Se abbiamo raggiunto con cinque giornate d’anticipo la salvezza non vedo perché non possiamo alzare l’asticella. Servirà però avere fame, rimanere concentrati per tutta la partita nei dettagli”.