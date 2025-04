Pallamano A1. Jomi Salerno, Vincent: "A Ferrara sarà una sfida impegnativa" Le salernitane sono già certe del terzo posto e affronteranno Pontinia in semifinale play-off

La Jomi Salerno si prepara ad affrontare Ferrara nell’ultima gara della regular season della serie A1 di pallamano femminile. Subito dopo sarà tempo di semifinali playoff, dove ad attenderla ci sarà Pontinia. Quella contro Ferrara sarà una trasferta impegnativa: il risultato non influirà sulla classifica finale, ma rappresenta comunque un test importante in vista della fase decisiva della stagione.

Thierry Vincent, tecnico delle salernitane, ha presentato la sfida: “Mi aspetto una partita difficile, perché affronteremo una squadra di alto livello. La scorsa settimana è stata particolare: sette delle nostre giocatrici erano impegnate con la nazionale italiana, mentre Karin Bujnochova era con la nazionale slovacca. Di conseguenza, abbiamo potuto lavorare con la squadra al completo solo a partire da mercoledì. Nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la gara, siamo determinati a chiudere al meglio la regular season. Detto ciò, il risultato non sarà determinante, visto che a prescindere chiuderemo al terzo posto in classifica e affronteremo Pontinia in semifinale. Tra la partita contro Ferrara e la trasferta a Pontinia avremo due settimane per lavorare. Ci concentreremo principalmente sull’aspetto tattico, perché sotto il profilo atletico ritengo che la squadra sia già pronta. La trasferta a Pontinia sarà molto impegnativa: in campionato abbiamo perso, ma ci prepareremo nel miglior modo possibile per cercare di ottenere la vittoria”.