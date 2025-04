Primo Memorial "Ciccio" Galdieri, ecco le squadre vincitrici Enzo Passaro, tecnico della Turris Under 15, si commuove per le vittime della funivia del Faito

Vigilia di Pasqua all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del ricordo. Si chiude, con la splendida cornice di pubblico dello stadio “Vittoria” di Fisciano il Primo Memorial “Francesco Galdieri”, dedicato alla memoria di don Ciccio Galdieri, con una quattro giorni di grande calcio che ha visto protagoniste 12 squadre delle categorie under 14, 15,16 e 17 contendersi i trofei nelle proprie categorie di appartenenza.

Commovente il ricordo del mister della Turris under 15, Enzo Passaro, che dopo la vittoria ottenuta in finale ai rigori col risultato di 3-1 (tempi regolamentari conclusisi 0-0) contro i pari età della Nocerina, ha espresso un sentito pensiero per le vittime del tragico incidente della funivia del Monte Faito: “Sono originario di Castellammare di Stabia. Una tragedia immensa, capitata proprio in un momento in cui il nostro territorio si stava risollevando. Ero amico del macchinista che, purtroppo, ha perso la vita insieme ad altre tre persone. La vittoria di questo trofeo è dedicata a loro”.

Toccante anche il ricordo di Gino Galdieri, figlio di don Ciccio, al quale è stato dedicato il Memorial: “Sono grato sia agli organizzatori che ai partecipanti di questo bellissimo evento. Un grazie di cuore da parte mia e della mia famiglia. Mio padre, oltre ad essere un grande imprenditore, è stato un uomo di grande cuore, che ha teso sempre una mano a chi ne aveva bisogno, anteponendo in ogni circostanza l’interesse della collettività e dello sviluppo del territorio a quello personale. Ricordarlo oggi attraverso questo Memorial è stato un onore e una forte emozione”.

Tornando al calcio giocato, oggi era giornata di finali: a trionfare nella categoria under 14 è la Salernitana che ha battuto 1-0 l’Academy F6 (squadra di Salvatore Fresi, ex granata); come preannunciato la Turris, nella categoria under 15, ha avuto la meglio ai calci di rigori contro la Nocerina; ad aggiudicarsi la vittoria dell’under 16 è stata la Nocerina che ha battuto la Turris con il punteggio di 7-6 ai calci di rigore (tempi regolamentari terminati 0-0); nell’ultima finale in programma la compagine di casa il Città di Fisciano ha conquistato il trofeo dell’under 17 tra le mura amiche battendo la Nocerina con il punteggio di 1-0, regalando così una grande gioia ai propri supporter.

“E’ stata una bellissima manifestazione - ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Fisciano, Teresa D’Auria, presente alle premiazioni – organizzata nel ricordo di un grande uomo ed imprenditore, don Ciccio Galdieri, primo storico presidente della Polisportiva Fisciano e grande appassionato di sport e di calcio, capace di aggregare anche oggi che non c’è più. Il suo ricordo vive in ciascuno di noi e in tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Iniziative come questa, dove vengono messi in campo valori che solo lo sport riesce a trasmettere, sono sempre ben accette e sostenute dal Comune di Fisciano. Un grazie a tutti gli organizzatori di questo Memorial”.

A premiare le squadre vincitrici anche Gino Galdieri, che ha chiuso la manifestazione con le foto di rito insieme ai giovani atleti e agli organizzatori.