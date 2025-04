Pallamano. Genea Lanzara, alla Palumbo gara 1 contro Mascalucia per la salvezza Senatore: "Dovremo puntare sull’ affiatamento del gruppo e sul calore del pubblico"

In dirittura d’arrivo la prima settimana clou della stagione. Per la Genea Lanzara è tempo di pensare alle sfide decisive dell’annata sportiva in corso per mantenere la categoria: bisognerà avere la meglio sul Mascalucia, già a partire dalla gara di andata in programma domenica 27 aprile alle ore 17 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno.

Match originariamente in programma sabato 26 aprile, poi posticipato a domenica 27 in quanto la Federazione Italiana Giuoco Handball, nel recepire il DPCM del Governo e aderendo all’invito del CONI, ha disposto la sospensione di tutte le gare causa esequie di Papa Francesco.

“Siamo chiamati a dimostrare tutto il nostro valore - dichiara l’ala sinistra Mattia Senatore - è stata una stagione tortuosa, piena di imprevisti, ma abbiamo sempre messo testa e cuore in campo, i risultati si sono visti addirittura contro squadre più blasonate, venendo meno in sfide più abbordabili. Domenica mi aspetto un match difficile, dovremo puntare sull’ affiatamento del gruppo e sul calore del pubblico amico che dovrà sostenerci verso la vittoria, fondamentale per poterci giocare poi il tutto per tutto in terra sicula”.

A fare eco alle parole di Senatore c’è Alex Mendo: “Stiamo dando il massimo nel corso degli allenamenti per preparare questa sfida difficile contro Mascalucia, considerando queste ultime settimane spezzettate a causa delle festività pasquali. Ci stiamo ben preparando sia sotto l’aspetto offensivo che difensivo, dobbiamo essere pronti a tutto considerando che i nostri avversari giungeranno a Salerno per metterci in difficoltà e cercare di conquistare l’intera posta in palio. Noi dinanzi al pubblico amico dovremo ottenere un successo per portarci avanti nella serie, consapevoli che nel prossimo weekend dovremo affrontare un viaggio lungo e giocare in trasferta è sempre difficile. Bisognerà sempre mantenere alte la concentrazione e l’attenzione”.

La gara Genea Lanzara-Mascalucia andrà in scena domenica 27 aprile, con fischio di inizio alle ore 17, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.