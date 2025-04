Cavese, Fella a Focus Serie C: "Legato a questa maglia, voglio restare" La stella dei metelliani: "Chiudiamo bene la stagione con il Sorrento"

Giuseppe Fella ha preso parte a Focus Serie C, in onda su Ottochannel. L’attaccante e capitano della Cavese ha fatto un bilancio della stagione dei metelliani, arrivati ad un passo dal concretizzare il sogno playoff: “Sono legato alla Cavese da un altro anno di contratto. Mi sento a casa, voglio continuare con questa maglia. Al 99% resto”. Lo sguardo è proiettato al derby con il Sorrento: “Veniamo da tre sconfitte consecutive che ci hanno lasciato grande rammarico. Vogliamo regalare una grande gioia ai tifosi. Abbiamo avuto sempre il calore della tifoseria la nostra parte: ci hanno sempre supportato, anche dopo le sconfitte. Abbiamo onorato la loro richiesta di onorare la maglia, così come abbiamo rispettato le ambizioni della società". Poi il discorso sui singoli: Pezzella? Parliamo di un calciatore molto forte: deve migliorare, deve crescere ma ha tutto per diventare un buon calciatore, soprattutto in termini di qualità e quantità. Sorrentino? Viene penalizzato da qualche errore di troppo sotto porta ma è un attaccante che fa un grande lavoro sporco che a volte viene notato di meno.

Il giudizio su Avellino e Benevento

Un applauso alla cavalcata dell’Avellino: “Non conoscevo Biancolino come allenatore. Ha avuto la bravura di sistemare qualcosa nello spogliatoio perché la squadra aveva valori importanti. Ha dimostrato di avere grande personalità ed ha realizzato un grande lavoro. L’Avellino è stato bravo a superare il periodo buio. Cosa che invece il Benevento non è riuscita a fare, anche alla luce dell’esonero di Auteri da secondo in classifica”. Infine anche un giudizio sul momento attuale della serie C: “Non è stato un anno facile sotto il profilo delle società. Ad esempio, ora rischia di retrocedere la Casertana che però ha una società seria alle spalle. Sarebbe davvero incredibile”.