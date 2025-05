Pesistica olimpica Fipe, brillano i salernitani Camarda e Calenda Grande successo al 3° Turno Open di Qualificazione Regionale

Grande successo per gli atleti salernitani al 3° Turno Open di Qualificazione Regionale di pesistica olimpica FIPE, svoltosi nei giorni scorsi. A mettersi in luce sono stati Giuseppe Camarda e Simone Calenda, entrambi protagonisti di prestazioni eccellenti che gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie di peso.



Nella categoria fino a 60 chilogrammi, Giuseppe Camarda ha totalizzato un imponente risultato complessivo di 200 chilogrammi, suddiviso in 90 chilogrammi nello strappo e 110 chilogrammi nello slancio. Un risultato che testimonia la solidità tecnica e la forza dell’atleta della Steelbull, che si conferma tra i più promettenti a livello regionale.



Nonostante il primo posto, Camarda ha espresso un leggero rammarico per le due prove nulle nello strappo a 95 chilogrammi e 96 chilogrammi, tentativi che - se andati a buon fine - avrebbero potuto migliorare ulteriormente la sua posizione nelle classifiche nazionali. “Sono soddisfatto e consapevole che posso fare ancora meglio. Avevo già sollevato 95 chilogrammi in gara e puntavo a superarmi”, ha dichiarato a margine della competizione.



Ottima prestazione anche per Simone Calenda, che ha conquistato il primo posto nella categoria fino a 71 chilogrammi con un totale di 159 chilogrammi: 71 chilogrammi nello strappo e 88 chilogrammi nello slancio. Calenda, giovane atleta allenato dallo stesso Giuseppe Camarda, ha dimostrato grande determinazione e crescita tecnica. “La vittoria è stata inaspettata. Spero di arrivare ai campionati italiani, ma c'è tanta strada da fare”, ha spiegato.



Al termine della gara, Giuseppe Camarda ha voluto ringraziare pubblicamente il suo allenatore Pasquale Primavera, figura chiave del team Steelbull, per il supporto tecnico e motivazionale ricevuto lungo tutto il percorso. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla palestra Functional 360 di Enzo Granata, punto di riferimento quotidiano per gli allenamenti di Camarda e Calenda.



I due atleti hanno infine dedicato il loro successo agli amici e compagni di allenamento: Marco, Rosi, Salvatore, Sofia, Andrea, Piero, Lorenzo e Giorgia, il cui sostegno e spirito di squadra sono stati determinanti per raggiungere questo traguardo.