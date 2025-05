Pallamano A1. Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Erice per l'assalto al tricolore Gara 1 è terminata sul 28-28, le salernitane vogliono il sorpasso

Dopo l’equilibratissimo 28-28 maturato in Gara 1, Jomi Salerno ed Erice si preparano a tornare in campo sabato 24 maggio alle ore 19 per una sfida che potrebbe già assegnare lo scudetto. Alla Palumbo si annuncia un clima da grande evento, con il pubblico pronto a sostenere le proprie beniamine e tanta attesa per un match che promette spettacolo.

“Gara 1 è stata una partita molto impegnativa, come ci aspettavamo. Giocare ad Erice non è mai semplice. Nonostante le difficoltà, credo che abbiamo disputato una buona gara, soprattutto considerando che arrivavamo da Gara 3 di semifinale e avevamo avuto poco tempo per recuperare le energie e prepararci al meglio per questa sfida”, il commento di Giulia Fabbo.

Sulla stessa linea Ilaria Dalla Costa: “Sapevamo che gara 1 sarebbe stata molto dura, anche perché Erice quest’anno ci ha sempre sconfitto negli scontri diretti. Siamo partite con il giusto atteggiamento e abbiamo condotto una buona gara, ma alcuni dettagli — che in partite così tirate fanno davvero la differenza — ci hanno penalizzate. Eravamo avanti di tre reti, poi ci siamo fatte rimontare. Erice è un’avversaria di altissimo livello, ma nonostante tutto abbiamo ottenuto un pareggio che vale molto”.

E su Gara 2: “Non esiste una formula magica per affrontare partite di questo tipo. Siamo alla fine di una stagione lunghissima e, in questi giorni, lavoreremo soprattutto sulla tattica, cercando di correggere quegli errori che ci sono costati caro. Sabato sarà un’altra battaglia. Daremo tutto e contiamo sul nostro pubblico: speriamo sia davvero il nostro ottavo giocatore in campo. Ce la metteremo tutta per conquistare lo scudetto”.